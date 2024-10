Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1481

Prof.dr.sc. Željko Andreić na Danima meteorita Križevci 17. srpnja 2024. (foto Andrej Dundović)

U Temi Krugova slušamo drugih dvadesetak minuta snimke drugog predavanja na Danima meteorita Križevci koje je 17. srpnja održao prof. dr. sc. Željko Andreić iz Hrvatske i Globalne meteorske mreže u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”, pod naslovom Meteori i meteoriti u organizaciji Astronomskog društva Perzeidi i Gradske knjižnice “Franjo Marković”.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Što rade osjećaji? Tine Oziewicz i Aleksandre Zajac, na polici SF-a & Fantasyja Oteta princeza: (Roman o vilenjačkom kraljevstvu) Holly Black i Rovine Cai, na odjelu beletristike U daljini Hernana Diaza, a na stručno-znanstvenom odjelu Post za žene: Sve dobrobiti posta za reguliranje tjelesne težine, buđenje energije i održavanje hormonske ravnoteže i zdravlja Mindy Pelz.



Na današnji datum rođen je Paul-Jacques Curie, Gottfried Wilhelm Leibniz uveo je znak za integriranje, postignuta je veza između računala, preteča interneta, umrli su Tituš Brezovački, Silvije Strahimir Kranjčević i Joseph Pulitzer.



U Vijestima Krugova govorimo o Velikom egipatskom muzeju, o izložbi u Arheološkom muzeju u Zagrebu, o izložbenom projektu “Histerija zaborava”, o “Čovjeku iz bunara” te o programu stručnih predavanja Gradskog muzeja Križevci.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo otkriće o dimenzijama naše galaksije, otkriće smeđih patuljaka izvan naše galaksije, te povratak dijela posade s Međunarodne svemirske stanice.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Rudolfa Tobiasa, Eugena Kappa, Carlosa Guastavina, Paula Misrakija, Petera Greena, te grupa The Who, The Cure, Queen i Fleetwood Mac.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1481 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 29. listopada od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/