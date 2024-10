Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1480

Nakon niza oblačnih večeri konačno je 21. listopada voditelj Kozmološkog centra Andrej Dundović uspio kroz teleskop križevačke zvjezdarnice uočiti, promatrati i fotografirati komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

U Temi Krugova slušamo prvih dvadesetak minuta snimke drugog predavanja na Danima meteorita Križevci koje je 17. srpnja održao prof. dr. sc. Željko Andreić iz Hrvatske i Globalne meteorske mreže u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”, pod naslovom Meteori i meteoriti u organizaciji Astronomskog društva Perzeidi i Gradske knjižnice “Franjo Marković”.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Aladinova čarobna svjetiljka Marije Cecilije Cavallone i Chiare Nocentini, u Zavičajnoj zbirci „Crisiensia“ Planinarsko društvo Kalnik [1924. – 2024.] Ivana Peklića, na odjelu beletristike Haraldova mama Johanne Frid, a na stručno-znanstvenom odjelu Mikronavike: Sitne promjene koje mijenjaju život nabolje Briana Jeffreya Fogga.



Na današnji datum rođeni su Ivan Aleksejevič Bunin, Catherine Deneuve, Sarah Bernhardt, Robert Rauschenberg i Dražen Petrović, osnovan je Etnografski muzej u Zagrebu, a umrli su Paul Cézanne i Ève Curie.



U Vijestima Krugova spominjemo dva naša lokaliteta koja obilježavaju 45 godina upisa na UNESCO-vu listu svjetske baštine, radove na izgradnji Arheološkog parka Vučedol, te uspjehe jednog našeg filma i Hrvatskog pjevačkog društva “Kalnik”.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo uspješno promatranje i fotografiranje kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) kroz teleskop ispod kupole križevačke zvjezdarnice.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Charlesa Gounoda, Franza Liszta, Leopolda Damroscha, Frédérica Françoisa Chopina te grupa Santana, Parni valjak, Led Zeppelin i The Sisters of Mercy.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1480 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 22. listopada od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/