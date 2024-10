Počela akcija policije

Jučer je počela nova akcija policije i trajat će sve do nedjelje 13. listopada i do tad će se pojačano nadzirati korištenje mobitela i drugih uređaja (Focus on the Road – distrakcija) na prometnicama na području Policijske uprave koprivničko-križevačke. Akcija se održava u svim zemljama Europske unije, pa tako i u drugim županijama u našoj zemlji, a provodit će se ciljane aktivnosti vezane za sigurnost prometa na cestama.



Također, u sklopu pojačanog nadzora, u četvrtak, 10. listopada u suradnji s Policijskom upravom međimurskom, virovitičko-podravskom i varaždinskom provest će se akcija nadzora korištenja mobitela i sigurnosnog pojasa, obavještavaju iz policije.

Tijekom provedbe pojačanog nadzora, policijski službenici će nadzirati korištenje mobitela i drugih uređaja, kao i sigurnosnih pojaseva za vozače, ali i putnike na prednjim i stražnjim sjedalima. Posebna pozornost bit će posvećena pravilnom prijevozu djece u vozilima.