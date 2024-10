Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1477

Mr.sc. Ivan Romštajn na Danima meteorita Križevci 12. srpnja 2024. (foto Andrej Dundović)

U Temi Krugova slušamo drugih petnaestak minuta predavanja mr.sc. Ivana Romštajna sa zagrebačke zvjezdarnice održanoga 12. srpnja u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”, pod naslovom Što znamo o planetoidima? Riječ je o području Sunčevoga sustava odakle nam je “doletio” meteorit Križevci 5. veljače 2011. godine. Predavanje je održano u sklopu Dana meteorita Križevci u organizaciji Astronomskog društva Perzeidi i Gradske knjižnice.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Ponos i predrasude Jane Austen, prepričala Katherine Woodfine, u kutku za mlade Ronioci pod ledom Kaśke Bryle, na odjelu beletristike Frank: Roman Michaela Köhlmeiera, a na stručno-znanstvenom odjelu Zašto je E=m puta c na kvadrat?: (I zašto bi nas to trebalo zanimati) Briana Coxa i Jeffa Forshawa.



Na današnji datum rođeni su Karlo VI., Tadija Smičiklas, Milan Amruš, Vladimir Horowitz, Jimmy Carter, Otto Robert Frisch i Chen-Ning Yang, otvoren je Yosemite National Park, osnovan je Stanford University, na tržištu se pojavio Ford Model T, a umro je Pierre Corneille.



U Vijestima Krugova govorimo o arheološkom nalazištu u Stobreču, o osječkoj koncertnoj dvorani “Franjo Krežma”, o Muzeju iluzija u Manchesteru, o ledenjaku koji na miran način, dogovorom, mijenja granicu između Švicarske i Italije, a najavljujemo i neke događaje u kulturi sljedećih dana u Križevcima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o nadolazećoj pomrčini Sunca 2. listopada i o promatranjima neba sa križevačke zvjezdarnice povodom Dana turizma i Dana svemira.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Giovannija Battiste, Antona Cajetana Adlgassera, Pierrea Baillota, Paula Dukasa, Hermana Davida Koppela, Albe Vidakovića, Johna Blowa, Julie Andrews, Princa, Cata Stevensa, Charlesa Aznavoura, Buddyja Hollyja, Krisa Kristoffersona odnosno Rogera Millera, Janis Joplin, te grupa Shocking Blue i U2.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1477 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 1. listopada od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/