Film o bendu koji pamte po hitovima, ali i po najvećem skandalu u povijesti glazbe

Večeras, u petak 27.rujna, u Kinu Križevci igra novi psihološki triler Ne govori zlo redatelja Jamesa Watkinsa. Riječ je o američkom remakeu danskog filma redatelja Christiana Tafdrupiza iz 2022. koji je oduševio publiku i kritičare. Film prati američku obitelj koja posjećuje englesku obitelj s kojom su se sprijateljili na odmoru. Idilični vikend ubrzo se pretvara u noćnu moru kada gosti otkriju uznemirujuću istinu o svojim domaćinima. Škotski glumac i dobitnik BAFTA-e James McAvoy briljira u ulozi naizgled šarmantnog, ali zastrašujućeg Paddyja. Mackenzie Davis i Scoot McNairy uvjerljivo tumače roditelje u opasnosti. Dio filma sniman je u Hrvatskoj.

U popodnevnom terminu u subotu u 17 sati prikazuje se obiteljski animirani film Nina i ježeva tajna. Desetogodišnja Nina svoju je bujnu maštu oduvijek hranila pričama o ježu koje je smišljao njen tata. No jednoga dana tata ostane bez posla, a Nina se počne brinuti za budućnost svoje obitelji. Kada čuje glasine o blagu koje je sakrio vlasnik obližnje stare tvornice, Nina i njezin najbolji prijatelj Mehdi odlučuju organizirati pljačku skrivenog blaga kako bi ga podijelili ocu i njegovim kolegama s posla.

U subotu u 20 sati na repertoaru je Girl you know it’s true, biografski film o svjetskoj glazbenoj senzaciji 80-ih, priča o bendu koji je zapamćen po najvećim hitovima, ali i po najvećem skandalu u povijesti glazbe. Apsolutni outsideri, prijatelji Rob i Fab, predstavljali su glazbeni duo osnovan 1988. u Münchenu. Jedan Nijemac, drugi Francuz, plesači i manekeni željni uspjeha, upoznaju u nekom trenu glazbenog producenata Franka Fariana, koji među ostalim stoji iza uspjeha kultne grupe Boney M. Dvojac snima svoj prvi singl, osvaja Europu, odlazi u Ameriku. Osvajaju međunarodne top-liste pod imenom Milli Vanilli, imaju tri hita broj jedan u SAD-u i uživaju u životu prekomjernosti u Hollywoodu dok samo mali krug ljudi zna njihovu tajnu: dvojac zapravo ne pjeva – samo miču usnama na glasove pravih pjevača.

Na vrhuncu njihove slave, kada Milli Vanilli osvaja Grammy, istina napokon izlazi na vidjelo i to zbog tehničke greške na matrici usred nastupa uživo. Rob trči u backstage, Fab se pokušava “izvući” ali kraj je jasan – oduzimaju im Grammy, njihov svijet se ruši, odbacuju ih praktički svi, ali fanovima su oni ostali jedni i jedini “Milli Vanilli” do današnjeg dana. Pjesme “Girl you know it’s true”, “Blame it on the rain”, “Girl I’m gonna miss you” su vječni hitovi.