Tri Križevčanke s reprezentacijom na svjetskom prvenstvu. Trenerica Mergon: Spremne su!

Tri Križevčanke, članice Škole trčanja i nordijskog hodanja pri AK Križevci, kao članice reprezentacije Hrvatske danas putuju u Finsku na Svjetsko prvenstvo u nordijskom hodanju. Melita Brunović Čondić, Tamara Pap i Vesna Sokač natjecat će se uz sudionike iz cijeloga svijeta u Lahtiju, poznatom centru zimskih sportova, od 13. do 15. rujna.

Svjetsko prvenstvo održava se baš u domovini nordijskog hodanja, podsjeća trenerica naših hodačica profesorica kineziologije Snježana Mergon, i tamo je hodanje sa štapovima još sedamdesetih godina prošlog stoljeća uvedeno u sve škole. Krajem devedesetih počelo se širiti svijetom i postalo je atraktivno kao rekreativni sport, a u križevačkom klubu trenira se tek koju godinu. No već imamo tri reprezentativke na svjetskom prvenstvu.

“Ako uspiju odraditi svoje najbolje trke, svakako su spremne za postolja. Marljivo su trenirale zadnja tri mjeseca, po najvećim vrućinama, iako će ih u Finskoj dočekati potpuno drukčiji vremenski uvjeti. Bit će izazovno, znaju to, jer će i uvjeti na stazi biti drukčiji. Umjesto zemlje i ceste po kojima najčešće treniraju, natjecateljske staze će biti na makadamu, što je teži teren. No vjerujem u to da će se snaći i prilagoditi tehniku novim uvjetima“, sigurna je trenerica Mergon.

Nakon toliko mjeseci odricanja, napornih treninga i rezultata ostvarenih na državnim prvenstvima, Tamara se osjeća spremnija nego ikada. “Meni, kao rekreativcu koji je krenuo u ovaj sport prije tri godine bez ikakvih očekivanja, ovo je jako veliki uspjeh – prilika da predstavljam svoju državu i svoj klub na međunarodnom natjecanju. Malo ljudi dobije takvu šansu. Naravno, bilo bi lijepo kada bi se kući vratila sa medaljom, ali ne želim si stvarati pritisak s takvim očekivanjima. Idem tamo dati sve od sebe, ishodati tih 10 km najbolje što mogu, da na kraju mogu biti ponosna sama na sebe“, rekla nam je reprezentativka Tamara uoči današnjeg puta u Finsku. Zahvalila je svom klubu i trenerici, jer bez njih, uvjerena je, ovo ne bi bilo moguće.

Događaj organizira Međunarodna federacija nordijskog hodanja (INWA) u suradnji s Finlandia-hiihto, organizatorom prestižnih skijaških natjecanja. Otvorenje natjecanja je u petak 13. rujna kad će svoje trke odraditi hodači i hodačice u disciplini 5 km u kojoj se natječu Melita i Vesna, dok će Tamara nastupiti u subotu u utrci na 10 km.

Za nedjelju je najavljena štafeta 4×5 km za muške, ženske i mješovite timove i postoji mogućnost da će članice križevačkog kluba sudjelovati i u toj disciplini, ali to će ovisiti o tome kako će se osjećati nakon svojih utrka. Djevojke su već sudjelovale na mnogim natjecanjima i državnim prvenstvima, no ovo je dosad najveće. Njihova trenerica je Snježana Mergon, a podrška i navijači su im svi članovi Škole trčanja i nordijskog hodanja.