14. VUK – eksplozija balkanskih ritmova, flamenco u noći, glazbeno-kulturni kviz, party i tijelo kao instrument

S posljednjim taktovima ljetnih praznika dolaze i trenuci za najbolje perkusioniste, koji će u Križevcima pružati pravi blagdan za uši. Od petka do nedjelje, 6.-8. rujna traje 14. VUK – Večeri udaraljkaša Križevci, festival koji nudi najbolje izvedbe svih generacija udaraljkaša. U predivnom ambijentu atrija Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci nastupaju vrhunski glazbenici iz Hrvatske i inozemstva, okupljeni kako bi prikazali i prenijeli bogatstvo muziciranja na udaraljkaškim instrumentima.



“Festival nudi vertikalni presjek udaraljkaške scene – od početnika u osnovnim glazbenim školama, studenata na Muzičkim akademijama do eminentnih umjetnika i ansambala u Hrvatskoj i regiji. Uz koncerte nudi besplatne udaraljkaške i bubnjarske radionice, stručna predavanja za nastavnike udaraljki. Svake godine uvodimo i novosti u program, trudeći se da djeluju kao osvježenja posjetiteljima. To je ove godine i VUK kviz za sve ljubitelje glazbe, udaraljki i bubnjeva“, navodi prof. Josip Konfic uime organizatora VUK-a iz Udruge P.O.I.N.T. Križevci i Glazbene škole Alberta Štrige.

Raznolikosti tonova i kultura ovogodišnjeg izdanja VUK-a doprinijet će, tako, autori i izvođači iz Srbije, Slovenije, Španjolske i Italije. U petak duo Alice in WonderBand iz Srbije otvara VUK 14 koncertom ‘Novi balkanski ritmovi’. Sastav koji čine Ana Vrbaški i Marko Dinjaški spaja world music i nepravilne ritmove s Balkana s glazbom tijela i tjelesnim udaraljkama.



Subotnja izvedba ‘Una noche flamenca’ donosi strastvenu vezu latino melodija i plesa te vještina na svim vrstama perkusija, a publici će je omogućiti Flam-a Duo & Nina Ćorić. Francesco Mazzoleni iz Italije i Luis Camacho Montealegre iz Španjolske dvojac je koji se upoznao na studiju u Zagrebu, a kojem će se ekskluzivno pridružiti prva i zasad jedina pjevačica flamenka u Hrvatskoj koju je priznala i domaća i strana struka.

U nedjelju završni koncert pripada učenicima iz Konzervatorija za glazbu i ples iz Ljubljane i križevačke glazbene škole, sve nadarenim i perspektivnim glazbenicima za koje će se još puno čuti. Osim uživanja u koncertima, VUK donosi i edukativne sadržaje, kroz radionice i stručna predavanja. Izdvajamo radionice Tijelo kao instrument koje drže Alice in WonderBand, te Osnove flamenco ritmova, što će podučavati Luis Camacho Montealegre.

Novost u programu Večeri udaraljkaša Križevci je i glazbeni-popkulturni VUK kviz, kojemu će pravu draž pubkvizaške akcije dati pića sponzora Vinarije Korenko i Križevačke pivovare, a nakon igranja opuštenu atmosferu s glazbenim putovanjem oko svijeta kreirat će VUK Slušaonica.

Ulazak na sva događanja VUK14 je slobodan. Svi koncerti održat će se u atriju Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci, a radionice u Udaraljkaškoj sobi u prizemlju GŠ Alberta Štrige.





Program 14. Večeri udaraljkaša Križevci:

PETAK 6. 9.

19h / Koncert Novi balkanski ritmovi

Alice in WonderBand (SRB)

SUBOTA 7. 9.

10h / Stručni skup nastavnika udaraljki

Predavači Julija Furek, Marko Dinjaški, Ana Vrbaški

12h / Radionica Tijelo kao instrument (za nastavnike)

13h / Radionica Tijelo kao instrument (za djecu)

Alice in WonderBand

19h / Koncert Una noche flamenca

Flam-a Duo & Nina Ćorić (CRO)

21h / VUK kviz

Moderator Sergej Novosel

12h / VUK Afterparty Slušaonica by Sonja

Križevačka pivovara, vinarija Korenko, voda Kala i Kalnička

NEDJELJA 8.9.

12h / Radionica Osnove flamenco ritmova

Luis Camacho Montealegre

19h / Koncert učenika

Konzervatorij za glazbu i ples Ljubljana (SLO)

GŠ Alberta Štrige Križevci

Pokrovitelji ovogodišnjih Večeri udaraljkaša su Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija.