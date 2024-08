Filmska ekranizacija hit knjige stigla u kino

U Kinu Križevci danas, u subotu 10. kolovoza u 17 sati prikazuje se dječja animirana komedija Gru i Malci: Neustrašivi špijuni. Nastavak je to ljetnog hita iz 2022. Malci 2: Kako je Gru postao Gru, koji je zaradio gotovo milijardu dolara diljem svijeta. Ovaj put Gru i Lucy i njihove djevojke Margo, Edith i Agnes pozdravljaju novog člana obitelji Gru, Grua Jr., koji namjerava mučiti svog oca. Gru se suočava s novim neprijateljem Maxime Le Malom i njegovom fatalnom djevojkom Valentinom, a obitelj je prisiljena pobjeći.

Novo poglavlje u svijetu zlikovaca i Malaca jedno je od najočekivanijih ove godine u kinima, a Malci su postali nezaobilazni dio pop kulture i svi ih obožavaju. Illuminationov serijal do sada se sastoji od tri Gruova filma i dva filma o Malcima, što Gru i Malci: Neustrašivi špijuni čini šestim filmom po redu. U prvom filmu franšize Gru je pokušavao održati reputaciju najvećeg zlikovca na svijetu, onda je postao agent Lige protiv zlikovaca dok se u novom filmu, zbog svoje i sigurnosti vlastite obitelji, mora pritajiti i pobjeći na sigurno mjesto, a Malci će uzeti sve u svoje ruke i pokušati spasiti stvari. No i Gru Junior ima jednu posebnu misiju a to je da svom ocu maksimalno zagorča život svojim dječjim nestašlucima.

U večernjem terminu od 20 sati prikazuje se ljubavna drama Priča završava s nama. Riječ je o filmskoj adaptaciji bestselera svjetski poznate autorice Colleen Hoover, koja na velike ekrane donosi život traumatizirane, ali odlučne Lily Bloom (Blake Lively). Lily se seli u Boston kako bi ostvarila svoj životni san i započela vlastiti posao. Uskoro upoznaje šarmantnog neurokirurga Rylea Kincaida (Justin Baldoni) s kojim dijeli neodoljivu kemiju. No, tek nakon što se ludo zaljubi, Lily počinje otkrivati stranu Ryleove osobnosti koja je podsjeća na traumu iz djetinjstva. Da bi stvari bile još teže, u život joj se iznenadno vraća njena prva ljubav, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), a Lily će se morati uzdati u samu sebe kako bi donijela prave odluke za svoju budućnost.