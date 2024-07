Križevački učenici aktivni na Sportskim praznicima

Drugi je tjedan Sportskih praznika, besplatnog sportskog programa koji se provodi uz podršku Ministarstva turizma i sporta u cijeloj Hrvatskoj s ciljem uključivanja što više djece u organizirani oblik tjelesne aktivnosti pod stručnim vodstvom kineziologa. Od četiri lokacije u našoj županiji, čak dvije su u Križevcima. Uz školu Ljudevita Modeca, u program se od ove godine uključila Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga gdje ga na tjednoj bazi prati od 15 do 20 učenika, rekla nam je profesorica kineziologije Magdalena Markešić. Učenici su pokazali volju, mnogi od njih ovaj su program pratili i kao osnovnoškolci, a Sportske praznike kombiniraju s drugim aktivnostima u školi.

“Većinom smo na terenu. Orijentacijsko hodanje, šetnje, planiraju se biciklističke ture, idemo u Boksački klub Ronin na ogledni trening i posjetit ćemo šahovski klub, odigrati koju partiju šaha. Spremamo se u atletski klub odraditi trening u teretani jer su djeca zainteresirana za nekakvu vrstu rekreacije pa ćemo tamo odraditi poduku o pravilnoj tehnici vježbanja. U planu je zajednički izlet vlakom na bjelovarske bazene“, otkrila nam je profesorica Markešić.

Ovaj tjedan su već odradili pješačku rutu do Velikog Potočeca uz odmor na unaprijed dogovorenom mjestu gdje su i doručkovali. No nisu samo hodali, napravili su kartu, mjerili korake, brzinu i otkucaje srca pa su u praksi koristili znanja iz drugih predmeta. “Povezujem aktivnosti s raznim zadacima kako bi učenicima bilo što zanimljivije. Prošli tjedan smo imali orijentacijsko trčanje u kojem je također trebalo kombinirati različita znanja“, objasnila je profesorica kineziologije. Sportski praznici, predviđeno je, traju još sljedeći tjedan, a srednjoškolci će, ako vremenski uvjeti dopuste, posjetiti ekipu iz Orehovca na druženju uz jezero, možda i odšetati do Kalnika. Sudjelovanje je besplatno uz osiguran obrok, napitak i majicu, uz obaveznu prijavu na stranici Hrvatskog školskog sportskog saveza.