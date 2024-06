Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1470

Najsjeverniji zalazak Sunca u godini, na ljetni solsticij, s vidikovca na Ratarni (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo drugi nastavak tribine pod nazivom Kaj bumo jeli? održane 24. svibnja navečer u okviru 20. Culture Shock Festivala na krovnoj terasi Kozmološkog centra u Križevcima. Gosti su bili dr. sc. Matea Habuš s Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima i dr sc. Mario Ščetar, izvanredni profesor na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, a moderator je bio Martin Topljak, magistar agrobiznisa i ruralnog razvoja, u ime Udruge P.O.I.N.T. kao organizatora.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Na granici (ne)mogućeg Saše Veronek Germadnik i Petre Brnardić, na zavičajnom odjelu Zbirka Crisiensia Hrvatska vinska kultura Tanje Baran, na odjelu beletristike Kraljevstvo ovoga svijeta Aleja Carpentiera, a na stručno-znanstvenom odjelu Filozofija nade Larsa Fr. H. Svendsena. Donosimo i neke novosti iz knjižnice i obavijest o radu u ljetnim mjesecima.



Na današnji datum rođeni su George Orwell, Antoni Gaudí, Walther Hermann Nernst, Vladimir Ibler, Vatroslav Mimica, George Michael i Mato Došen, desila se bitka kod Little Bighorna, izbio je Korejski rat, u Hrvatskoj je Dan neovisnosti, Marija Terezija Austrijska okrunjena je za kraljicu Mađarske i Hrvatske, otkriveni su Tahiti, objavljen je Dnevnik Anne Frank, a umrli su Michael Jackson i Michel Foucault.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi podvodne fotografije u povodu 140. godišnjice otkrića Modre špilje, o izložbi Vincenta van Gogha u Trstu, te o novom podvodnom arheološkom otkriću u istočnom Sredozemlju.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno govorimo o novostima sa svemirskog teleskopa James Webb, o novim spoznajama u vezi s velikom crvenom pjegom na Jupiteru, te o desetoj godišnjici priznanja meteorita Križevci.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Francesca Araje, Gustavea Charpentiera, Igora Stravinskoga, Georga Philippa Telemanna, Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna, Mikea Oldfielda te grupa Parni valjak, Film i The Hollies.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1470 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 25. lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/