Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1469

Sudionici tribine Kaj bumo jeli? (slijeva nadesno: Martin Topljak, Mario Ščetar i Matea Habuš; foto Silvia Novosel)

Dana 24. svibnja navečer u okviru 20. Culture Shock Festivala održana je tribina pod nazivom Kaj bumo jeli? na krovnoj terasi Kozmološkog centra u Križevcima, pod kupolom zvjezdarnice. Gosti su bili dr. sc. Matea Habuš s Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima i dr sc. Mario Ščetar, izvanredni profesor na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, a domaćin moderator bio je Martin Topljak, magistar agrobiznisa i ruralnog razvoja, u ime Udruge P.O.I.N.T. kao organizatora. U Temi Krugova slušamo prvu četvrtinu snimke te tribine.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Kolači od blata i drugi recepti niodčega nizašto Gorana Ferčeca i Apolonije Lučić, na odjelu stripa Posvojenje: Wajdi Zidroua i Monina, na odjelu beletristike U ovom romanu svi umiru Beke Adamašvilija, a na stručno-znanstvenom odjelu Zablude feminizma: Promišljanja o feminističkoj ideologiji Vesne V. Godine.



Na današnji datum rođeni su Glenn Morris, Marija Blažević (Nela Eržišnik) i Ivan Gončarov, premijerno je izvedena Grička vještica, a Charles Darwin primio je članak od Alfreda Russela Wallacea koji se slaže s njegovom tezom o evoluciji, nestao je Roald Amundsen, umrli su Fran Kurelac, Franjo Kuhač, Maksim Gorki i José Saramago.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi “Umjetnost u prkos ratu – Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske u fundusu Hrvatskog povijesnog muzeja”, o Rječniku jezikoslovnoga nazivlja te o novom arheološkom otkriću na Kreti.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno govorimo o nesretnoj pogibiji starog čuvenog astronauta, o čudnoj neutronskoj zvijezdi, o astronautima koji su produljili boravak na Međunarodnoj svemirskoj stanici i o početku ljeta dan prije nego što je to obično.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Jana Václava Antonína Stamica, Pavla Dešpalja, Božidara Kunca, Richarda Heubergera, Eduarda Tubina, Paula McCartneya, Davida Gilmoura, Vere Lynn, dua The Montgolfier Brothers i grupe Pink Floyd.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1469 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 18. lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/