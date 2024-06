U četvrtak u Kozmološkom centru predstavljanje kataloga izložbe Kate Mijatović

Za izložbu „Stellarium, kometi iz REM faze“ hrvatske multimedijske umjetnice Kate Mijatović, koja je postavljena u Kozmološkom centru u Križevcima od 10. svibnja u sklopu 20. Culture Shock Festivala, Umjetnički paviljon u Zagrebu predstavit će katalog. Predstavljanje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2024. s početkom u 19 sati, također u Kozmološkom centru. U razgovoru o katalogu sudjeluju urednice, umjetnica Kata Mijatović i kustosica izložbe Jasminka Poklečki Stošić te dr.rer.nat. Andrej Dundović, teorijski astrofizičar, voditelj Kozmološkog centra.

Riječ je o publikaciji koja, na gotovo stotinu stranica, donosi tekst povjesničarke umjetnosti Ivane Mance Cipek, brojne tekstove snova koje su korisnici upisivali u Arhiv snova, fotografije postava izložbe kao i atmosferu s otvorenja izložbe, ulomak iz četvrtog poglavlja knjige „Non-stop / Besanica kasnog kapitalizma Jonathana Crarya“ te biografiju umjetnice. Publikacija je dvojezična (hrvatsko-engleska), oblikovanje potpisuje Rafaela Dražić, a fotografije je snimio Vanja Babić.

U sklopu predstavljanja održat će se i javno čitanje prevedenog ulomka iz knjige „Non-stop / Besanica kasnog kapitalizma“ Jonathana Crarya koje će voditi multimedijska umjetnica i filmska autorica Hrvoslava Brkušić. Autor koristi figure besanice i iscrpljenja da bi govorio o stalno trajajućem ne-vremenu u kojemu se zamućuju granice između rada i slobodnog vremena te budnosti i sna. Pritome san vidi kao obnavljajući bijeg, potrebu za kolektivnim odbijanjem razornih obrazaca rasta i akumulacije.

Iz predgovora Ivane Mance Cipek: „…intervencija Kate Mijatović upravo zvjezdarnicu uvlači u svoju priču, asimilirajući ne toliko funkciju već prvenstveno simboliku tog objekta: mjesto na kojemu promatraču pomoću optičke aparature udaljeni izvanzemaljski elementi i sustavi bivaju vizualno bližima postaje tako metafora neodređene kozmičke veze između individualne svijesti i univerzuma. Da se fenomen sna i realnost svemira ovdje teže povezati temeljem neke hipotetske analogije sugerira i naziv izložbe – Stellarium, kometi iz REM faze. Snovi, koji nastaju u toj fazi sna, misteriozni su poput kometa jer padaju „ni od kuda“; ali i kognitivni materijal od kojeg su sačinjeni zapravo su svojevrsne krhotine pamćenja, ostaci iskustva utisnutih u svijest, periferni podaci pohranjeni negdje usput i nehotice, koje psihički aparat prerađuje i oblikuje u san, vođen vazda prisutnom dinamikom zadovoljenja želje i njezine cenzure.“

Izložba „Stellarium, kometi iz REM faze“ otvorena je do 23. lipnja, a može se pogledati utorkom i četvrtkom od 16 do 19 sati, četvrtkom od 20:30 do 21:30 sati te subotom od 10 do 13 sati.