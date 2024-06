[FOTO] Otvoreno je Spravišče – ključevi grada su na sigurnom

Po Križevačkim štatutima, uz bezbroj zdravica veselom društvu i pajdašiji, ljepšem spolu i domovini, sinoć su se još jednom, pedeset šesti put, pomirili kalnički šljivari s križevačkim purgerima. Jedni su dali vola, drugi vino i dogovorili veselicu na kojoj će brakom okruniti navodnu ljubav purgerice Tilčike i kalničkog fakina Julčeka, ne bi li zbližili dvije varoši. Na spelanciju se, kao redatelj, vratio Adam Končić, a glumci su sjajno odradili svoje role. U točno sat vremena ispričali su dobro poznatu legendu obilato začinjenu zdravicama, promovirajući Križevačke štatute, kulturu ponašanja u društvu i tradicionalne napjeve uz druženja. Osim toga, varoški sudac je preuzeo i ključeve grada pa se politiku i političare u Križevcima tri dana neće spominjati.

Po gradskim i kalničkim kuhinjama navodno se spremaju kolači za svatovsku gozbu koja je najavljena za nedjelju navečer na glavnoj pozornici na Strossmayerovom trgu, no pitanje je hoće li do nje ovaj put doći. Naime, već sinoć se pojavila priča da su Kalničani u Križevce poslali “ciknuto” vino i da je Križevčanima vol pao s ražnja, a ni Julček i Tilčika, izgleda, nisu baš bili vjerni. U svakom slučaju, nastavak priče je u nedjelju u 21 sat, a budući da je naziv predstave “Ponovo svađa” već se može naslutiti rasplet događaja. Tko li će ovaj put upropastiti još jedan pokušaj mirenja kalničkih plemenitaša i križevačke gospode, ispasti glavni krivac za to i dati povod za još jedno mirenje na 57. Spravišču?