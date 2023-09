Gradsko vijeće još jednom bez gradonačelnika, zaiskrilo između Majdaka i Piciga

Još jednom, treći put u posljednjih devet mjeseci, gradonačelnik Mario Rajn nije došao na sjednicu Gradskoga vijeća, ukupno šesnaestu u ovom sazivu. Od ukupno 19 vijećnika izostalo ih je četvero, Ivica Švagelj, Martina Zdilar Sertić, Marko Vrbanec i Goran Hrg, a počela je uz raspravu o dopuni dnevnog reda na koju su naknadno uvrštene četiri točke, među kojima i ona o financijskom izvješću Radija Križevci. Vijećnici Ivan Majdak i Dejan Pernjak izrazili su nezadovoljstvo takvom praksom da se točke dodaju, a vijećnici ne obavještavaju o tome pa se ne mogu ni pripremiti za raspravu. Osim toga, zanimalo ih je gdje je gradonačelnik i zašto nije na sjednici.

“Gradonačelnik je morao na konferenciju Energy Cities u Beč, ne može biti u isto vrijeme na različitim mjestima“, objasnio je njegov zamjenik Danijel Šaško. Rasprava se otvorila već pod točkom o financijskim planova dječjih vrtića u koju se uključio vijećnik Maksić i predložio Gradu da sufinancira smještaj djece u obrtima za čuvanje djece, što zapravo Grad financira već godinama i vijećnici o tome donose odluke svake godine kad se donosi program rada dječjih vrtića za sljedeću pedagošku godinu. Nakon rasprave o potrebnoj kuglani, novim školskim zgradama i nogometnim terenima, izvješća svih ustanova, škola, vrtića i zajednica jednoglasno su usvojena.

Pod točkom o izvršenju proračuna za prvu polovicu godine za govornicu su naizmjenično izlazili vijećnik Majdak i zamjenik Šaško. Pernjaka je zanimalo kako će se u proračunu za sljedeću godinu nadomjestiti manjak od milijun eura i tko će biti zakinut. “Znam da dolazite iz stranke koja se zalaže za porezno rasterećenje, porez na potrošnju ostaje. Planirat ćemo proračun s manje novca“, objasnio je Šaško. Izvještaj je usvojen s deset glasova za i pet protiv. Vijećnici su potom nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Antonio Sirovec, Siniša Španić, Ivan Majdak, Dejan Pernjak i Štefica Wolf usvojili Strategiju zelene urbane obnove Grada Križevaca.

Prvi put pred vijećnike je izašao direktor Radija Križevci Željko Picig, a vijećnicu je iskoristio za obračun s vijećnikom Majdakom. “Puno puta ste me prozvali pa ću sad pitati ja. Je li to moralno da me prozivate, a niste prijavili da ste koristili i platili usluge radija u promidžbene svrhe“, aludirajući na zadnje lokalne izbore za koje su kandidati trebali prijaviti troškove promidžbe.

“Vrlo je znakovito da se gospodinu Picigu ustupa govornica da s nje mene blati. Vi niste gradski vijećnik, vi ste direktor jednog poduzeća u vlasništvu Grada. Iskoristili ste govornicu s koje ste trebali govoriti o poduzeću koje vodite. Ako imate kakve dokaze, prijavite me gdje treba“, odgovorio je Majdak. Financijsko izvješće je usvojeno, kao i sve 23 točke dnevnoga reda. Sjednica Gradskog vijeća održavala se u kino dvorani Razvojnog centra i tehnološkog parka ispred koje je, što dosad nije bio slučaj, bio zaštitar.