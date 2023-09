13. Večeri udaraljkaša Križevci – od šarenih palica do spektakularnog driblinga

Završetak ljeta u Prigorju će biti uzbudljiv, efektan i glasan. Vrhunski glazbenici okupljaju se na 13. Večerima udaraljkaša Križevci (VUK), manifestaciji koja će obradovati ljubitelje ritma i dobre glazbe u ugodnom ambijentu. Ovogodišnji VUK u novom terminu od 15. do 17. rujna predstavlja izvođače iz cijele Hrvatske i inozemstva koji će pokazati svoju virtuoznost i spretnost sviranja na udaraljkama svih vrsta, veličina i formata.



Događaj koji u Križevce već 13 godina dovodi domaće i inozemne majstore perkusioniste čije nadahnute izvedbe odzvanjaju cijelim gradom, ove se godine održava u Koncertnoj dvorani Glazbene škole Alberta Štrige, a uz večernje koncerte sva tri dana nudi i edukativne programe. Poseban fokus 13. izdanja VUK-a su radionice za najmlađe, namijenjene djeci od 4 do 10 godina.

“VUK je Festival koji nudi vertikalni presjek udaraljkaške scene, od početnika u osnovnim glazbenim školama, studenata na muzičkim akademijama do eminentnih umjetnika i ansambala u Hrvatskoj i regiji. Osim koncerata nudi besplatne udaraljkaške i bubnjarske radionice te stručne skupove nastavnika udaraljki. Želimo da se i najmlađi upoznaju s instrumentima koji stvaraju najrazličitije melodije. Glazbena edukacija od ranih dana važna je za njihov intelektualni razvoj, a naš spontan i opušten pristup pomaže tome da djeca zavole udaraljke. Bit će to prilika da djeca otkriju čaroliju ritma i glazbe dok se igraju i uče“, kaže prof. Josip Konfic uime organizatora VUK-a iz Udruge P.O.I.N.T. Križevci i Glazbene škole Alberta Štrige.



Osim triju koncerata koje će tradicionalno održati učenici, studenti i profesionalni glazbenici, na repertoaru 13. VUK-a su dvije radionice. Bubnjarsku radionicu Kreativno vježbanje na setu bubnjeva vodit će edukator i bubnjar Goran Evetović iz Subotice, a nastavnica violine Lucija Stanojević iz Zagreba držat će dvije glazbene radionice (jedna za djecu od 4 do 6, a druga od 7 do 10 godina) pod nazivom Zika zika muzikaaa! Student druge godine Muzičke akademije u Zagrebu Dane Franolić otvorit će ovogodišnji VUK koncertom pod nazivom Odjeci udaraljki, subotnji koncert pod nazivom Udaraljkaški dribling održat će magistrica glazbe Suzana Komazin s gostima, a učenici iz glazbenih škola u Križevcima i Zagrebu zatvorit će ovogodišnji VUK.

Svi koncerti održat će se u Koncertnoj dvorani Glazbene škole, a radionice u Udaraljkaškoj sobi u prizemlju Glazbene škole Alberta Štrige. Ulazak na sve programe 13. VUK-a je slobodan.