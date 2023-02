Horor, triler i crtić ovaj vikend u Kinu Križevci

Vikend u Kinu Križevci počinje uz horor Winnie the Pooh: Krv i med. Ovo nije priča za laku noć. Ovo je horor verzija poznate legende o Winnie the Poohu. Dani veselja i velikih avantura su prošli jer je Christopher Robin, sada već mladić, ostavio medvjedića Winnie The Pooha i Praščića da se sami snalaze. Kako vrijeme prolazi, osjećajući se sve više ljutito i napušteno, njih su dvojica izvan kontrole. Nakon što su osjetili okus krvi, Winnie The Pooh i Praščić kreću u potragu za novim izvorom hrane. Nedugo zatim počinje njihovo krvavo divljanje.

U subotu u 17 i nedjelju u 16 sati na programu je crtani film P’Astanian i tri njušketira. Temeljena na slavnom romanu Tri mušketira i smještena u 17. stoljeće, ova nevjerojatna animirana avantura prati mladog štenca P’Astaniana koji putuje u velebni Pariz i nada se da će ispuniti svoj san da postane jedan od slavnih zaštitnika kralja. P’Astanian je mladi mačevalac koji sanja pridružiti se legendarnim njušketirima. Nakon što je dokazao svoje vještine i stekao njihovo povjerenje, on i njušketiri moraju obraniti kralja od tajne zavjere zlog kardinala koji želi preuzeti vlast. Budući da nitko drugi ne može spasiti situaciju, P’Astanian i njegovi novostečeni prijatelji, talentirani mačevaoci, kreću u avanturu kako bi bili spasili kralja i oslobodili regiju.

Triler Kokainski medvjed prikazuje se u subotu od 20 sati. Priča o kokainskom medvjedu kreće od incidenta iz prosinca 1985. godine. Ozloglašeni i ranije osuđivani krijumčar droge, koji je također bio i bivši službenik za narkotike, upravljao je avionom kada je shvatio da je njegov teret pretežak. U pokušaju da olakša svoj teret, iz aviona je ispustio torbu punu kokaina. Pilot je tada odlučio pojuriti za robom, ali, nakon pokušaja otvaranja padobrana, nije uspio i pao je u smrt.