Raspored filmskih projekcija u Kinu Križevci

Filmski vikend u Kinu Križevci počinje u petak u 20 sati uz horor M3GAN, režisera Gerarda Johnstona. M3GAN je čudo umjetne inteligencije, živa lutka programirana da bude djetetov najvjerniji prijatelj a roditelju najbolji saveznik. Dizajnirala ju je sjajna robotičarka u tvornici igračaka Gemma tako da M3GAN može slušati, gledati i učiti dok postaje učitelj, prijatelj i zaštitnik djeteta za koje je vezana. Kad Gemma iznenada postane njegovateljica svoje osmogodišnje nećakinje Cady koja je ostala bez roditelja, nesigurna je i nespremna da bude roditelj. Pod velikim pritiskom na poslu, odlučuje upariti svoj prototip M3GAN s Cady u pokušaju da riješi oba problema – ali njena odluka će imati nezamislive posljedice.

U subotu od 17 sati prikazuje se animirana komedija Lil, Lil, krokodil. Priča je to o karizmatičnom mađioničaru po imenu Hector P. Valenti koji se želi okušati u nacionalnom talent showu, ali ga stalno odbijaju. Jednog dana nakon neuspjele audicije on odluta u trgovinu egzotičnim kućnim ljubimcima, pronađe raspjevano mladunče krokodila i nadjene mu ime Lyle. Vidjevši u Lyleu priliku da se obogati u poslu s talentima, stavlja svoju kuću kao zalog za njihovu izvedbu. No, Lyle dobiva tremu tijekom premijere i Valenti gubi dom. Prisiljen je iseliti se i nevoljko ostavlja Lylea da se brine sam za sebe. Osamnaest mjeseci kasnije u kuću se useljava obitelj Primms. Josh se isprva boji preseljenja u svoj novi dom i bori se da nađe prijatelje u školi. Jedne noći na tavanu otkrije Lylea i oni postaju prijatelji.

U subotu u 20 sati igra filmski spektakl Babylon, od Oscarom nagrađenog redatelja filmskih hitova La La Land i Ritam ludila Damiena Chazellea. Radnja filma smještena je u 1920. godinu u Los Angelesu, a u glavnim ulogama su Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva. Priča o prevelikoj ambiciji i nečuvenom ekscesu, prati uspon i pad više likova tijekom ere neobuzdane dekadencije i izopačenosti u ranom Hollywoodu.

Animirani film Cvrčak i Mravica na rasporedu je u nedjelju u 16 sati. Riječ je o crtiću koji je od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobio službenu preporuku za prikazivanje osnovnim školama. Radnja je prilagođena današnjem vremenu i promiče toleranciju i suživot kroz zbližavanje Cvrčka i Mravice koji uspijevaju pomiriti dva suprotstavljena svjetonazora. U novom viđenju basne ispričane od Ezopa i La Fontainea, Ket je cvrčak koji svira gitaru sa svojim bandom, zabavljajući bezbrižne kukce u okolici. Nedaleko živi mravlja princeza Antoneta, u mravinjaku gdje se cijeni samo disciplina i rad, dok je glazba zabranjena. Kad se slučajno susretnu, među njima se rađa bliskost. Shvativši da cvrčci ne mogu preživjeti zimu, Antoneta ih želi spasiti, ali bezuspješno. No kad je otme pokvareni mrav Anteodor, cvrčci predvođeni Ketom priskaču joj u pomoć.