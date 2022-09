Kraj gužvama u centru: Donosimo detalje oko uvođenja naplate parkiranja

Nakon brojnih peripetija i ponavljanja natječaja, od jučer je službeno – Križevčani će uskoro ponovno plaćati parkiranje u gradu. Na sjednici Gradskog vijeća izglasano je da će naplata početi 1. siječnja 2023. godine, čime konačno završava period u kojem je parking u užem centru grada vrlo često bilo nemoguće pronaći.

“Parkiranje će se naplaćivat od 1. siječnja 2023. radnim danom od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 15 sati. Naknade za parkiranje na javnim parkiralištima neće se naplaćivati za parkiranje do 10 minuta u prve tri zone te do tri sata u četvrtoj zoni”, izjavio je na press konferenciji uoči jučerašnje sjednice gradonačelnik Mario Rajn.

Kao što je rekao, parkirališna mjesta dijelit će se u četiri zone, a u nastavku donosimo pregled parlirališnih mjesta po zonama.

Podsjetimo, sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, pružanje usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i upravljanje sustavom javnih bicikala povjereno je Križevačkom poduzetničkom centru. Ova gradska tvrtka upravljat će uređenim javnim parkiralištima, održavati ih, kao i obavljati naplatu i kontrolu naplate te nadzor i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene u skladu s posebnim propisima.

Odluku da Križevački poduzetnički centar na sebe preuzme ovaj posao, iz gradske uprave obrazložili su ranije tijekom ljeta, navodeći da će brigu oko javnih parkirališta najkvalitetnije obavljati gradska tvrtka jer sami mogu najbolje odgovoriti na sve izazove i potrebe lokalne zajednice.

“S obzirom na to da je riječ o komunalnim djelatnostima koje se financiraju iz cijene usluge, sva financijska sredstva ostaju u gradu te će se ta sredstva koristiti za unapređenja same usluge i razvoj potrebne infrastrukture“, stav je gradske vlasti.

Za kraj dodajmo i kako cijene parkiranja po satu još uvijek nisu poznate, no gradonačelnik Rajn otkrio je kako zasad nije predviđeno da u prvoj zoni cijena bude viša od jednog eura po satu. Dodao je i da će najveća razlika u cijeni biti između prve i druge zone, a sve s ciljem kako bi se demotiviralo vozače na parkiranje u strogom centru.