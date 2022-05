10. Crosscity Buckets – pobjednik ide u borbu za Pariz i odnosi rekordnu novčanu nagradu

Manje od mjesec dana ostalo je do 10. izdanja Crosscity Bucketsa – praznika hakla i košarke u Križevcima. Organizatori iz udruge Ulica, To Smo Mi najavljuju pravi sportski spektakl i najbolje izdanje turnira dosad. To im je polazilo za rukom nekoliko zadnjih godina, ne sumnjamo da će i ove, pogotovo kada sumiramo što se sve najavljuje i zbog čega Crosscity Buckets svakim novim izdanjem raste u najveću ljetnu sportsko-zabavnu manifestaciju u Križevcima.

Ono što će sigurno privući mnoge renomirane ekipe iz Hrvatske i okolice svakako je činjenica da je pobjedniku Crosscity Bucketsa osigurano mjesto na FIBA Quest “PRO 3×3 Tour” finalu Otvorenog prvenstva Hrvatske koje se održava u pulskoj Areni u sklopu PRO 3×3 TOUR CRO, u organizaciji istoimene udruge. Pobjednik pulskog finala, pak, odlazi na kvalifikacije FIBA 3x3World Tour Masters u Parizu. Pored toga, organizatori su pripremili rekordne novčane nagrade u dosadašnjih 10 izdanja turnira. Pobjednička momčad, osim vize za Pulu, Križevce će napustiti bogatija za 10 tisuća kuna, poraženi finalist će zaraditi 3 tisuće kuna, dok će treća ekipa Crosscity Bucketsa biti nagrađena s tisuću kuna.

„Brza i dinamična igra puna preokreta, DJ prati ritam odabirom glazbe, igrači se nalaze među publikom, nema odlaska u svlačionice i to je dovelo 3×3 košarku među olimpijske sportove. Sve kreće s ulice, treba vam pola igrališta, koš i lopta. Pokušavamo klince vratiti na igrališta, druženje uživo s dozom natjecateljskog žara. Zato je i moto cijelog sporta Od ulice do Olimpijade, tj. #FromTheStreetsToTheOlympics”, rekao je u najavi turnira Admir Sinani, predsjednik udruge Ulica, To Smo Mi.

Ekipe se mogu prijaviti na službenoj fiba 3×3 stranici, a kotizacija za 12 ekipa, koliko je mjesta na seniorskom turniru, iznosi 350 kuna (50 eura). U slučaju povećanog interesa za turnir, organizatori ostavljaju mogućnost dodatnih kvalifikacija ili eventualnog proširenja glavnog turnira na 16 ekipa. Seniorski turnir Crosscity Bucketsa na rasporedu je 11. lipnja na gimnazijskom igralištu, pored kojeg je tijekom zadnjih turnira nacrtan prvi mural u spomen na Kobe Bryanta, kao i mural u čast Draženu Petroviću.

Dan kasnije, u nedjelju 12. lipnja drugu godinu zaredom organizirat će se Family 3×3 day “Danijel Riba Crnjak”, koji će nositi ime u spomen na legendarnog košarkaškog djelatnika, igrača i suca, koji nas je prerano napustio krajem prošle godine. Ovaj turnir će se organizirati uz podršku i pokroviteljstvo KK Radnik iz Križevaca, a igrat će se u čak četiri kategorije – dječaci će se natjecati u uzrastu do 13 i 16 godina, a cure u uzrastu do 14 i 17 godina. Bit će to sjajna prilika za mlade košarkaške nade da iskuse igranje na profesionalnoj 3×3 podlozi i pravilima ovog olimpijskog sporta.

Iz udruge Ulica, To Smo Mi tradcionalno najavljuju i sjajan popratni program, a za detalje o tome pratite ih na Facebook i Instagram stranici udruge.

Organizator 10. Crosscity Bucketsa je udruga Ulica, To Smo Mi, dok su partneri turnira Košarkaški klub Radnik Križevci i Grad Križevci.