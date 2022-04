Križevčani pohrlili na novi vidikovac

Nakon što je u subotu otvorio svoja vrata za posjetitelje, križevački vidikovac postao je pravi hit među građanima koji su u velikom broju pohrlili prema Hrvatskom domu. U njegovom se tornju smjestio vidikovac s kojeg se pruža pogled na cijeli grad, a dojmovi građana izuzetno su pozitivni.

Da je vidikovac izazvao veliki interes, najbolje potvrđuje konačna brojka posjetitelja u prvom vikendu. Naime, vidikovac je za posjetitelje bio otvoren u subotu i nedjelju od 12 do 17 sati, kao i jučer od 10 do 12 sati, a ukupno ga je posjetilo 350 ljudi, za naš je portal potvrđeno iz Pučkog otvorenog učilišta, upravitelja zgradom Hrvatskog doma.

U obnovu tornja uloženo je gotovo 200 tisuća kuna, a financirano je sredstvima Ministarstva kulture i medija, Grada Križevaca i Pučkog otvorenog učilišta Križevci. Do tornja se ulazi na glavna vrata Hrvatskog doma, a svi zainteresirani mogu ga posjetiti svaki četvrtak od 10,00 do 12,00 sati ili u drugim terminima, no uz prethodnu najavu Pučkom otvorenom učilištu Križevci.