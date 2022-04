Nema korizme bez ribica kod Majze

Pesjaki, ili za one koji ne znaju stanovnici križevačkog Gornjeg grada, petkom u korizmi uglavnom ne kuhaju. I to ne zato jer poste, već se drže tradicije i jedu ribice koje peče i besplatno dijeli križevački ugostitelj Božidar Majdak Majzo. Svoje susjede je već naviknuo na to da se petkom jede kod njega, a sve je i počelo s pričom o odricanju. Dok se neki odriču slatkiša, alkohola, mesa ili cigareta, a on je odlučio počastiti gornjograđane obrokom. “To je gablec za moje goste, sugrađane, susjede, puno ljudi dolazi na ribice i to mi je jako drago“, priča nam Majzo koji pečene ribice dijeli već 15 godina svakog petka u korizmi, ali i na Badnjak. Ispred njegovog lokala u Gornjem gradu već od 10 sati miriše riba, a budući da ima pokretno ugostiteljstvo, hranu smije pripremati vani, na otvorenom u velikom tanjuru za kotlovinu. Neovisno o vremenskim uvjetima, bila kiša, sunce ili čak snijeg i vjetar, od kuhanja se, dosad, nikad nije odustalo.

Najveća gužva obično je na Veliki petak i Badnjak, tad podijele više od 200 porcija, a “običnim” petkom 70-ak. I ima dosta posla oko toga – treba nabaviti ribu, kupiti dovoljno kruha, tanjura i pribora za jelo, organizirati terasu da ljudi imaju gdje jesti i da sve bude uredno i čisto. Ipak, ne misli odustati i u ovih 15 godina samo jednom nije bilo ribica, pred dvije godine kad je zbog pandemije sve bilo zatvoreno. Osim Križevčana, na gablec navrate i stranci, gosti iz obližnje Kapetanove kuće. Baš je nedavno gospodin iz Dubrovnika ovdje kušao ribice, slikao se s gostima i vlasnikom jer nikad nije vidio ništa slično. “Čudio se čovjek kak’ to da su ribice besplatne, iako je s mora i tamo imaju ribe, kaže da nikad nije vidio ovako nešto. Bilo mi je baš drago da smo ostavili dobar dojam i da će čovjek pamtiti Križevce u kojima je dobro i besplatno jeo“, kaže Majzo. Dosad nitko nije ostao gladan, jedino treba, kaže Majzo, doći na vrijeme. “Pečemo do isteka zaliha“, poručio je i dodao da je za danas već sve spremno.