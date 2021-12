Provjerili smo radno vrijeme trgovačkih centara za vrijeme blagdana

Badnjak, Božić i blagdan svetog Stjepana ove godine padaju u petak, subotu i nedjelju. Radna vremena trgovačkih centara i lanaca razlikovat će se, a evo kakvo vrijeme će imati križevačke poslovnice.

Najviše će slobodnog vremena za blagdane imati u Lidlu, koji će na Badnjak raditi do 14 sati, dok na Božić i Štefanje neće raditi.

Uoči predstojećih blagdana SPAR Hrvatska će prilagoditi radno vrijeme svojih trgovina. Na Badnjak, u petak, 24. prosinca, radit će od 7 do 16 sati, dok će na Božić i Štefanje biti zatvoreni.

KTC će na Badnjak raditi do 18 sati, dok će njihovim zaposlenicima vikend biti potpuno slobodan.

Puno će se raditi u Eurospinu. Na Badnjak od 8 do 18 sati, Božić će biti neradan, no 26. prosinca će raditi cijeli dan, od 8 do 20.

Radna je nedjelja i u Plodinama, koje će na blagdan svetog Stjepana raditi po nedjeljnom radnom vremenu. Božić će djelatnici Plodina provesti u društvu obitelji, dok će na Badnjak raditi od 7 do 18 sati.

Za kraj dodajmo da JYSK na Badnjak radi do 20 sati, a potom će biti zatvoreni do ponedjeljka.