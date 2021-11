Evo koliko je Županija platila sajam. Organizator: Pišite afirmativno

Nešto više od 144 tisuće kuna koštao je ovogodišnji Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije koji se održao od 12. do I4. studenoga u Križevcima, odgovorio nam je to direktor sajma Božo Barać. Ove godine sajam je organiziran 23. put i to samo kao prodajni, bez ikakvih događanja, okruglih stolova, modnih revija ili prezentacija obrtničkih zanimanja. Glavni organizator je Koprivničko-križevačka županija, a župan Darko Koren predsjednik organizacijskog odbora sajma pa je sve informacije, najave i priopćenja oko sajamskih događanja medijima slala Služba ureda župana. Tako je na upit portala Križevci.info uoči sajma 9. studenoga županova Služba odgovorila da je upravo župan Darko Koren kao predsjednik organizacijskog odbora sajma uputio Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo zamolbu za suglasnost za održavanje manifestacije, da će za vrijeme trajanja sajma biti obvezno koristiti maske za lice, da će provođenje epidemioloških mjera nadzirati angažirana zaštitarska tvrtka te da je Županija i ove godine u svom proračunu osigurala sredstva za sajam.

“Troškovi održavanja bit će poznati ukoliko se manifestacija održi“, odgovorila nam je pročelnica županovog ureda pa smo je, nakon održanog sajma, i pitali koliki su ti troškovi. Međutim, glavni organizator i predsjednik organizacijskog odbora sada više nisu bili spremni odgovoriti na naš upit, već smo upućeni na direktora sajma Božu Baraća.

Prema podacima koje nam je dao, drvene kućice su unajmljene za 90.000 kuna, zaštitarska služba za koju je organizator najavio da će kontrolirati provođenje epidemioloških mjera koštala je 7.500 kuna, razglas za otvorenje plaćen je povoljnih 500 kuna, a voditeljica je angažman odradila besplatno. Iako se nije znalo hoće li se održati, manifestacija se reklamirala i oglašavala u medijima i to za 12.350 kuna, rekao je direktor sajma.



“Nadamo se da ćete i vi svojim pisanjem afirmirati ovu najveću sajamsku manifestaciju u Koprivničko-križevačkoj županiji koja se održava već 25 godina“, poručio nam je direktor sajma Božo Barać. Neka čitatelji prosude.