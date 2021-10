Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1344

Na promatranje neba u Križevce sve češće dolaze Zagrepčani sa svojim teleskopima (foto Martin Vujić, 16. listopada)

U Temi Krugova slušamo prvih petnaestak minuta snimke konferencije na kojoj je predstavljen projekt SPARK u Gradskoj knjižnici Franjo Marković 15. listopada. Tim projektom će Križevci dobiti zvjezdarnicu i prvi kozmološki centar u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe, koji će spajati znanstvena istraživanja s programima edukacije i popularizacije iz područja prirodoslovlja, uz poseban naglasak na tematiku svemira i teorijsku fiziku.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Ahaa! Els Heinsalu, knjiga za mlade je Iva, do Mjeseca i natrag Romana Simića, na odjelu beletristike Sine, Idemo kući Ivice Prtenjače, a na stručno-znanstvenom odjelu. Laži naše svakidašnje: Zašto i kako lažemo Mirjane Krizmanić.



Na današnji datum rođen je Auguste Lumière, otvoreno je Sveučilište u Zagrebu, Max Planck je otkrio zakon zračenja crnog tijela, izoliran je streptomicin, papa Ivan Pavao II. proglasio je blaženom Majku Tereziju, umrli su Jonathan Swift, Petar II. Petrović Njegoš, Ernest Rutherford i Karlo Bulić.



U Vijestima Krugova saznajemo novosti s istraživanja lokaliteta oko Vezuva, da je otvorena izložba o arheološkoj baštini otoka Visa, da je U Arboretumu HAZU u Trstenom otvoren Centar za edukaciju, da se prodaju stvari Gabriela Garcíje Márqueza, a najavljujemo i programe u projektu Future Hub Križevci.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo povratak ruske filmske ekipe iz svemira, uspješan let kapetana Kirka do ruba svemira, pripreme za lansiranje svemirskog teleskopa James Webb, nove kineske tajkonaute u svemiru, lansiranje sonde koja će istraživati asteroide u blizini Jupitera, te uspješno promatranje Mjeseca u subotu, 16. listopada povodom Međunarodne noći promatranja Mjeseca.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Richarda Wagnera, Edwarda Elgara, Gerryja Raffertyja (s Raphaelom Ravenscroftom), Michela Legranda (s Noelom Harrisonom), te Toma Pettyja & The Heartbreakers.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1344 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 19. listopada od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!