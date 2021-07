(FOTO) Otvorena izložba ‘Gosti u Gradu’

U utorak , 6. srpnja u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci otvorena je izložba ‘Gosti u Gradu’. Ova je izložba dio program je dio Križevačkog likovnog ljeta, programa koji Gradski muzej organizira već treću godinu, a svojim su se djelima predstavili Atelieri Žitnjak Zagreb i Atelieri Koprivnica.

Prisutne je pozdravila ravnateljica Muzeja Tea Hatadi, dok su samu izložbu predstavili kustosi Tanja Špoljar i Bojan Krištofić. Izložbu, koja se može razgledati svaki radni dan od 10 do 13 sati, subotom od 10 do 12 sati, otvorio je pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel.

Namjera izložbe nije toliko da interpretira i problematizira koliko da upravo okuplja, ne samo članove/ice dvaju kolektiva, nego i sve prijatelje/ice suvremene umjetnosti koji njihove pozicije i svjetonazore osjećaju bliskima, također svojima.

Zbog toga je postavu pristupljeno prema načelu potpune izlagačke ravnopravnosti, dok je svrha ovog teksta da čitatelje/ice i posjetitelje/ice Gradskog muzeja Križevci prvenstveno informira o dosadašnjem djelovanju kolektiva i senzibilizira ih za njihova stvaralačka i životna shvaćanja, u kojima pojam periferije posjeduje središnje i, važno je isticati, pozitivne i progresivne konotacije, i karakteristike.

Izložba će biti otvorena do 17. srpnja, a moći će se razgledati svaki radni dan u Likovnoj galeriji od 10 do 13 sati te subotom od 10 do 12 sati. Ulaz je besplatan!