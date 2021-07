Atelieri Koprivnica i Atelijeri Žitnjak danas otvaraju zajedničku izložbu u Gradskom muzeju

U sklopu 3. Križevačkog likovnog ljeta “Gosti u gradu”, Gradski muzej Križevci u suradnji s Atelijerima Žitnjak i Atelierima Koprivnica organizira izložbu Dvije periferije. Izložba će biti otvorena do 17. srpnja, a moći će se razgledati svaki radni dan u Likovnoj galeriji od 10 do 13 sati te subotom od 10 do 12 sati. Ulaz je besplatan!

Zajednička izložba Dvije periferije u Gradskom muzeju Križevci, dvije prijateljske, moglo bi se reći, zbog značajnih bliskosti i intuitivnih usporednosti, sestrinske umjetničke organizacije i udruge, zagrebačke Atelijere Žitnjak i Ateliere Koprivnica, po prvi put, „na pola puta“, spaja na skupnom izložbenom projektu, nakon sad već mnogobrojnih individualnih suradnji njihovih članica i članova tijekom zadnjih nekoliko godina. Namjera izložbe nije toliko da interpretira i problematizira koliko da upravo okuplja, ne samo članove/ice dvaju kolektiva, nego i sve prijatelje/ice suvremene umjetnosti koji njihove pozicije i svjetonazore osjećaju bliskima, također svojima.

Zbog toga je postavu pristupljeno prema načelu potpune izlagačke ravnopravnosti, dok je svrha ovog teksta da čitatelje/ice i posjetitelje/ice Gradskog muzeja Križevci prvenstveno informira o dosadašnjem djelovanju kolektiva i senzibilizira ih za njihova stvaralačka i životna shvaćanja, u kojima pojam periferije posjeduje središnje i, važno je isticati, pozitivne i progresivne konotacije, i karakteristike.

Umjetnici:

Atelijeri Žitnjak

Alem Korkut, Boris Cvjetanović, Hrvoje Mitrov, Kata Mijatović, Zoran Pavelić, Vesna Pokas, Ivana Jelavić, Vlasta Žanić, Boris Greiner, Predrag Pavić, Neven Bilić, Iva Kordić, Nives Sertić.

Atelieri Koprivnica

Iva Bolfek, Izabela Čuni, Dražen Eisenbeisser, Antonio Grgić, Ivan Gundić, Zvonimir Haramija, Ivan Ivanović, Bojan Koštić, Teodora Lukavski, Darko Markić, Željko Mucko, Tomislav Sertić, Gordana Špoljar Andrašić i Sunčanica Tuk.

Kustosi izložbe: Bojan Krištofić i Tanja Špoljar