Počela sezona kupanja u Križevcima, saznali smo cijene ulaznica i radno vrijeme

Danas, 20. lipnja s radom je započeo prvi od dva bazena na križevačkom kupalištu. Tvrtka Latino koja kao zakupac već godinama njima upravlja, posljednjih je nekoliko dana odrađivala manje radove na velikom i dječjem bazenu, oba su napunjena s oko 1900 kubika vode, pa je sve spremno za kupače.

Kao što smo već naveli, danas je otvoren manji, dječji bazen, dok će veliki bazen s radom krenuti u utorak, 22. lipnja, potvrđeno je za naš portal. Također doznajemo kako će cijene ulaznica biti 20 kuna za odrasle, odnosno 15 kuna za djecu.

Radno vrijeme bazena bit će od ponedjeljka do petka od 10 do 19:30, dok će vikendom i praznikom raditi nešto duže – od 9 do 19:30.