Danas i sutra dobrovoljno darivanje krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji za Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akciju prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi i to:



– 6. svibnja 2021.g. od 12,00 do 18,00 sati (četvrtak)

– 7. svibnja 2021.g. od 9,00 do 13,00 sati (petak)



Akcije se provode u Križevcima, u Hotelu Kalnik, Trg Svetog Florijana 15, Križevci. Darivanje krvi odvija se na siguran način uz korištenje zaštitne opreme. Nošenje zaštitnih maski obavezno je te će Gradsko društvo Crvenog križa Križevci osigurati zaštitne maske za sve darivatelje koji ih nemaju.



Iz GDCK-a ujedno pozivaju i sve punoljetne osobe da dođu i po prvi puta se priključe mreži darivatelja kako bi se proširio krvotok solidarnosti.