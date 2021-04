INTERVJU Mladen Kešer: Okupljat ću suradnike, neću ih hvatati u mreže

Kad imaš viziju jedne male općine, imaš viziju cijele Hrvatske – to je izjavio Mladen Kešer kad je prošle godine krenuo u utrku za mjesto potpredsjednika SDP-a. Na unutarstranačkim izborima nije uspio odskočiti na višu poziciju od predsjednika Županijske organizacije. Nije ušao niti u Sabor na parlamentarnim izborima prošlog ljeta, ali dobio je 2211 glasova, što je bio najveći broj preferencijalnih glasova onih “ispod crte”. Izgubljeni izbori nisu ga obeshrabrili i već je koji mjesec kasnije, prvi od svih kandidata, najavio da kreće u utrku za župana. S dosadašnjim županom nije u dobrim odnosima i to ne skriva. Svako malo otvaraju nove fronte – od prehrane za vrtićance na Kalniku, proglašenja elementarne nepogode u županiji, bioplinare u Svetom Petru Orehovcu do posljednjeg slučaja sa žilet-žicom na hrvatsko-mađarskoj granici. Kešerovi planovi koje je proteklih godina najavljivao za Kalnik, sve su samo ne skromni. Njegove već gotove nacrte za skijalište, znanstvene laboratorije, nogometni kamp i elitno stambeno naselje jedni su hvalili, a drugi se podsmjehivali, no Kešer tvrdi da je važno imati ideju i misliti na budućnost.

Kad smo kod ideja, kakva je Vaša vizija Koprivničko-križevačke županije i kako je planirate razvijati da bi bila poželjna za život?

Moji su uzori Štajerska u Austriji i Bavarska u Njemačkoj. Savezne države u kojima uz uspješnu poljoprivredu postoji i najsuvremenija industrija, u kojoj su zastupljene najsuvremenije tehnologije, digitalno upravljane od strane vrsno obrazovanih i dobro plaćenih ljudi. Dat ću sve od sebe da Koprivničko-križevačka županija u najvećoj mjeri dostigne ove uzore.

Za sebe ste rekli da ste moderan političar novoga kova. Što to znači konkretno u usporedbi s dosadašnjim županom i načinom na koji županija sad funkcionira?

Okupljat ću suradnike na temelju njihovih sposobnosti, ambicija i predanosti da se angažiraju u postizanju javnog dobra. Neću ih hvatati ni u kakve mreže i nametati im ciljeve koji su podređeni isključivo mojim potrebama.

Gospodarstvo naše županije stagnira, imamo velikog poljoprivrednog prerađivača, ali poljoprivredna proizvodnja opada. Imamo planinu, rijeku, pustinju, velike manifestacije, ali nemamo turizma. Najnerazvijeniji smo od pet sjevernih županija, kako ćete to promijeniti?

Mjenjat ću to postupno, nikako u jednom danu. Strategija koju namjeravam koristiti je angažiranje najobrazovanijih i dokazano sposobnih ljudi u svakom području. Uzdam se u svoje liderske sposobnosti da motiviram i organiziram takve ljude koji će biti u funkciji jedinstvenog cilja: dinamičnog razvoja županije temeljenog na komparativnim, ali još više na konkurentskim sposobnostima, od kojih kao najveću vidim značajan broj kvalitetnih ljudi kojima valja dati priliku da afirmiraju svoje kreativna postignuća. Ukratko, pustiti ih iz mreže da djeluju slobodno, ali usklađeno. Bili ste precizni u pitanju to je moj fokus, nastojati ću biti motor razvoja.

Županija, kao osnivač Doma zdravlja, već godinama ne uspijeva osigurati stalnog pedijatra i ginekologa u Križevcima, a problem je posebno došao do izražaja zimus kad je tek nakon pritiska medija ovdje organizirano testiranje na covid. Kako biste vi, ako postanete župan, Križevčanima osigurali primarnu zdravstvenu zaštitu kakvu imaju i stanovnici drugih gradova, jer se upravo na dostupnosti zdravstvene skrbi u manjim sredinama odražava kvaliteta zdravstvenog sustava?

Učinio bih to na način da stimulativnim mjerama privučem formirane liječnike da postanu dio našeg medicinskog tima u županiji. Nastojat ću osigurati im takve uvjete rada da će oni prihvatiti našu ponudu i opredijeliti se za trajno integriranje u našu zajednicu. Do sada sam više puta dokazao svoju ustrajnost u postizanju niza plemenitih ciljeva u korist zajednice, djelujući u otegotnim okolnostima, kad su mnogi sumnjali u mogućnost mojeg uspjeha. Naš zdravstveni sustav je urušen! Bolnica je dužna 65 milijuna kuna, a njen ravnatelj bavi se politikom. To je nedopustivo. Više ću vam govoriti u narednom razdoblju kad predstavim program. Sa mnom na čelu županije očekujte viziju, energiju i rješenja, to sam dokazao na malom.

Nama susjedna Bjelovarsko-bilogorska županija uspjela je osigurati gotovo dvostruko više doza cjepiva od naše županije, tko je pogriješio ili zakazao? Kako komentirate cijepljenje Darka Korena preko reda i činjenicu da to, da mediji nisu otkrili, nije namjeravao javno objaviti?

Neću trošiti energiju na vraćanje u prošlost. Premalo je vremena i prostora da rezimiramo sve žalosne prizore kojima smo svjedočili u proteklom mandatu dosadašnjeg župana. Obećavam da će to biti zadnji takav mandat i da neću iznevjeriti povjerenje građana u ulozi novog župana Koprivničko-križevačke županije. Ovakvo licemjerje, uzimanje cjepiva potrebitima što je učinio Koren i Devčić sa svojom zamjenicom, vjerujete – neće se događati. Korena više nitko ne uvažava u državi i vidjeli ste to kad Plenković grakne, on je u mišjoj rupi. Tako je bilo kod imenovanja Martine Dalić u Podravku, tako je i za cijepljenje.

Naša županija je do sada obnovila dvije škole kojima je osnivač, Bjelovarsko-bilogorska obnovila je 49 škola u posljednje četiri godine, a Virovitičko-podravska sve svoje škole. Dogradnja križevačke gimnazije nije u proračunu Županije ni za ovu godinu, kakvi su vaši planovi za školstvo i obrazovanje?

Obrazovanje, od osnovnoškolske do srednjoškolske razine, bit će izniman prioritet mojega mandata. Samo kvalitetno obrazovanje može biti pokretač napretka u suvremenom svijetu. Živimo u doba najdinamičnijih tehnoloških i društvenih promjena i naša je odgovornost osposobiti mlade ljude za oštru međunarodnu utakmicu u svim područjima. Kad me već pitate, u mom programu za Križevce je dogradnja zgrade gimnazije s četiri učionice i sanitarnim čvorom – za to postoji projekt, postoji i građevinska dozvola. Uredit ćemo sportsku dvoranu gimnazije i vanjska igrališta, a Visoko gospodarsko učilište planiram transformirati u „Poljoprivredno sveučilište Križevci“ jer želim da Križevci postanu referentni centar za jugoistočnu Europu, prepoznatljiv i relevantan na međunarodnoj razini, te da se aktivnije uključe u suradnju na europskoj razini i šire. Napokon ćemo, u suradnji s Gradom Križevcima i poljoprivrednom zadrugom, realizirati projekt Agrocentra Križevci, za što projekt već postoji, a podržavat ću i poticati suradnju u projektima za mlade s ustanovama srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.

Vaše futurističke ideje i planovi za Kalnik, poput tvornice ljudskih organa ili skijališta, izazvale su brojne komentare – od podsmijeha do pohvale za vizionarstvo. Imate li kakvu futurističku ideju i za županiju?

Imam nadahnutu viziju čije ćete ostvarenje imati prilike vidjeti u vrlo skoroj budućnosti. Imam viziju županije kao vodeće u regiji. Ako za osam godina napravim u županiji koliko sam napravio u Kalniku, vjerujete da ćemo biti vodeći.