(FOTO) U gradu svečano unatoč pandemiji

Svečanom sjednicom i u smanjenom sastavu zbog epidemioloških mjera koje su na snazi, u Hrvatskom je domu i službeno obilježen 769. rođendan Križevaca. Na svečanost je došao predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je u kraćem govoru svim Križevčankama i Križevčanima čestitao Dan grada.

“Sretan vam Dan grada, jednog starog hrvatskog grada koji sam posjećivao zadnjih 30 godina. 90-ih je taj grad izgledao otužno, no posljednjih godina napredak je vidljiv i grad je živnuo. Meni izgleda ljepše. Ova zgrada me uvijek fascinirala i pitao sam se, i vrlo brzo dobio odgovor, što je to. I želim vam da je obnovite, statički i estetski izvana, da iskoristite svaku lipu i cent iz europskih fondova jer to je smisao našeg boravka i života u Europskoj uniji”, rekao je predsjednik Milanović

Gradonačelnik Mario Rajn pohvalio se da su Križevci uzor mnogima u zemlji, ali i u Europi. Rekao je da nastojanjima da budemo energetski neovisan grad i ulaganjem u obnovljive izvore energije, Križevci doprinose i boljitku svih drugih.

“Želimo graditi moderne, oku ugodne i sretnim ljudima ohrabrene Križevce. Čuvamo baštinu i prigorski mentalitet, ne bojimo se različitosti“, rekao je Rajn.

Predsjednik gradskog vijeća Marko Katanović i gradonačelnik Mario Rajn laureatima su podijelili gradska priznanja. Počasnim građaninom proglašen je akademik Ferdo Bašić, redoviti sveučilišni profesor i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti uz 50 godina djelovanja u znanosti, visokoškolskom obrazovanju, javnom djelovanju te za zasluge u javnom promicanju ugleda i slave grada Križevaca. Za životno djelo nagrađen je Ratislav Matić i to za izniman doprinos na područjima znanosti, tehnologije, odgoja, obrazovanja i kulture. Plakete Grada dodijeljene su Udruzi 15. Mješoviti protuoklopni artiljerijski divizion Križevci, Hrvatskom pjevačkom društvu Kalnik i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Križevci uz 50. obljetnicu uspješnog rada. Priznanja su dobile reprezentativke rukometašice Dora i Larissa Kalau te atletičarka Veronika Drljačić, gradska Vatrogasna zajednica i Košarkaški klub Radnik za 50 godina rada. Zahvalnice gradonačelnika primili su glazbenik Luka Lovreković, humanitarci Martina Zrno i Slavko Švagelj te Lovačko društvo Sveti Hubert. Uime nagrađenih zahvalio je akademik Bašić.

„Čestitam 769. rođendan gradu od kojeg smo danas primili priznanja. Svi mi smo radili od gola do gola, između dva koša, na požarištima i na drugim poljima za koja smo sada nagrađeni. Zahvalni smo svima koji su prepoznali naš rad“, poručio je akademik Bašić.