Grad sufinancira izradu projektne dokumentacije za izgradnju fotonaponske elektrane

Grad Križevci objavio je na službenim stranicama Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

“Kao grad koji želi postati energetski neovisan grad od 2030. godine bitno je da na isto potičemo naše građane. Najbolji način za to je pružanjem financijske podrške građanima u uspostavi fotonaponskih elektrana na svojim kućama pa smo iz tog razloga objavili ovaj poziv”.

Cilj poziva je povećanje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području grada Križevaca te smanjenje emisije stakleničkog plina CO2, a sve u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti.

Grad će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 80 posto, a ne više od 4.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. srpnja 2021. godine.

Ove je druga godina za redom da se provodi program sufinanciranja izrade projektne dokumentacije s time da je ove godine iznos sufinanciranja povećan za 1.000,00 kuna u odnosu na prošlu godinu. Nakon sufinanciranja izrade projektne dokumentacije, Grad Križevci objavit će javni poziv i za sufinanciranje postavljanja fotonaponske elektrane čime grad svojim građanima pruža financijsku podršku u cijelom procesu postavljanja elektrane.

„Pozivam sve građane da se jave na natječaj i iskoriste ovu priliku. Grad zaista u cijelom procesu postavljanja fotonaponske elektrane pruža financijsku podršku, prvo kroz sufinanciranje projektne dokumentacije, a onda i kroz sufinanciranje postavljanja elektrane. Prošlogodišnji korisnici itekako su zadovoljni što su odlučili krenuti u ovom smjeru te su već u nekoliko mjeseci ostvarili značajne uštede. Prijavite se na natječaj, a za sva pitanja tu je Križevački laboratorij inovacija za klimu. Samo zajedno možemo postati energetski neovisan grad do 2030. godine,“ istaknuo je gradonačelnik Mario Rajn.

Podsjetimo, Grad Križevci je 2018. godine bio prvi grad u Hrvatskoj koji je proveo projekt grupnog ulaganja građana u obliku mikro zajmova u postavljanje fotonaponskih elektrana na krovove javnih zgrada „Križevački sunčani krovovi“. O Križevačkim sunčanim krovovima govorilo se diljem Europe, a dodatni iskorak Grad je napravio prošle godine kada je prvi puta počeo sa sufinanciranjem postavljanja fotonaponskih elektrana na krovove obiteljskih kuća.

Sve detalje oko poziva pogledajte OVDJE.