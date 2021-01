Počela akcija Djeca Križevaca za djecu Gline

Dječje gradsko vijeće Grada Križevaca pokrenulo je akciju prikupljanja paketa pomoći za djecu Gline pa su tako danas kod paviljona na Strossmayerovom trgu prikupljeni brojni paketi čime su djeca Križevaca pokazala senzibiliziranost prema djeci iz mjesta stradalog potresom.

Dječja gradonačelnica Iva Novosel tom je prilikom uputila poziv djeci Križevaca, roditeljima, bakama i djedovima da se uključe u ovu akciju i da svi zajedno i pomognemo i razveselimo djecu Gline te najavila kako će se akcija provoditi i sljedeći tjedan od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 17 sati kod paviljona na Strossmayerovom trgu.

Akciju je podržao i gradonačelnik Mario Rajn koji je istaknuo kako je iznimno ponosan na vijećnice i vijećnike Dječjeg gradskog vijeća Grada Križevaca koji su pokrenuli ovu akciju: „Akcija se nastavlja na niz drugih inicijativa humanosti nakon teškog i razornog potresa, koja budi najbolje u ljudima i pokazuje da su i naši najmlađi itekako spremni prepoznati okolnosti u kojima njihovi vršnjaci na drugim područjima žive i trpe. To je prva akcija novog saziva Dječjeg gradskog vijeća i kako su krenuli, mislim da će ovo biti vrlo uspješan mandat. Vijeće je u sklopu statusa Grad Križevci – prijatelj djece i time naši najmlađi sugrađani itekako pokazuju da zaslužujemo taj status.”

Kako se uključiti?

Od ponedjeljka, 25. siječnja do četvrtka 28. siječnja od 15 do 17 sati kod paviljona na Strossmayerovom trgu možete donijeti pripremljeni paket veličine kutije za cipele ili kutije manje veličine. Paket pripremite ovisno o dobi djeteta za koji je namijenjen pa tako možete staviti školski pribor, školske ili higijenske potrepštine, igračku, slatkiš te pismo ili crtež podrške.

Paket je potrebno omotati prigodnim papirom i na njega napisati za koju je dob namijenjen, npr. za djevojčicu od 5 godina ili za dječaka od 1 godine.

Dječje gradsko vijeće Grada Križevaca ovim putem zahvaljuje svima koji su podržali i koji će tek podržati akciju.

