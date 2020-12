Rukometašice izabrane za najbolju ekipu Hrvatske, Larissa Kalaus preuzela nagradu u njihovo ime

Hrvatska je izabrala najbolje sportašice, sportaše, te momčadi odnosno sastave u godini na izmaku! Riječ je o najreprezentativnijem izboru, budući da u njemu sudjeluje stotine sportskih novinara, odnosno onih koji su najupućeniji i svakodnevno prate svaki korak sportaša, a to je ove godine bilo čak 287 kolegica i kolega iz čak 52 redakcije diljem Hrvatske.

Upravo stoga, Trofej Sportskih novosti za najbolju/najboljeg odnosno najbolje u godini, ima i osobito značenje i status u svakom sportskom domu. Tako jasno da ovakav čin onda nije mogao ni proteći, kao i svake godine, bez posebne emisije na HTV-u. Ove su godine blistali cijeli jedan sport, te jedna dama koja je pak ispisala posebno poglavlje.

U konkurenciji najboljih ekipa, slavile su uvjerljivo one koje su nam veseljem začinile konac godine koju bismo najradije zaboravili. Godinu možda da, ali njih i njihovu igru sigurno nećemo i ne želimo zaboraviti. One su Kraljice šoka, kako su se same prozvale.

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija najbolja je ekipa godine prikupivši čak 231 glas! Šokirale su naciju, a sebe nagradile europskom broncom i zasluženo epitetom najboljeg ženskog sportskog sastava u 2020. Kada bi imali i nagradu za Iznenađenje godine, ta bi također pripala njima. Ispred reprezentativki Hrvatske, nagradu je preuzela Križevčanka Larissa Kalaus.

Momčadi glede, ostajemo u istom sportu. Rukometašice su nam uljepšale kraj godine, a njezin početak su obilježili, medaljom ovjenčali njihovi kolege, Kauboji. Hrvatska muška rukometna reprezentacija u siječnju je postala doprvak Europe. Prvo su Austriju učinili “22. hrvatskom županijom”, u odnosu na atmosferu kakva je vladala dvoranama u Grazu i Beču, a ništa puno lošije nije bilo ni u Stockholmu. Konačnih čak 245 glasova refleksija je tog uspjeha.

U konkurenciji Sportašica godine, ova je godina donijela nešto što još nismo imali u minulih 69 ljeta. Prvi put je sportašicom godine proglašena neka natjecateljica iz borilačkog sporta, a za to zasluge ide Splićanki, judašici Barbari Matić. Na Grand Slamu u Budimpešti je zlato do 70 kg osvojila nakon što je svladala odreda… prvakinju svijeta, svjetsku doprvakinju, te brončanu sa zadnjeg SP koja je ujedno i europska prvakinja. Može li više? Za Barbaru je glasovalo 119 novinarki i novinara.

Konačno, sportašem godine u Hrvatskoj je postao onaj koji je nacionalnu vrstu u najznačajnijoj mjeri i doveo do finala Europskog prvenstva, te koji je po okončanju tog turnira s pravom izabran za najkorisnijeg igrača natjecanja. Dakako, Domagoj Duvnjak, vođa Kauboja iza kojeg je 150 glasova. (SN)