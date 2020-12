Nesretnim slučajem u Križevcima smrtno stradala 79-godišnjakinja

Policijska uprava koprivničko – križevačka izvijestila je o smrtnom slučaju zabilježenom u našem gradu.

“Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je od 6. prosinca od podnevnih sati do 7. prosinca, do 13.45 sati, u Križevcima u spavaćoj sobi uslijed mehaničkog oštećenja električnog kabla električne deke za grijanje došlo do tinjanja i stvaranja velike količine dima i otrovnih plinova. Uslijed udisanja otrovnih plinova i dima nastupila je smrt 79-godišnjakinje”, navodi se u njihovom priopćenju.

Policijski službenici dostavit će izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.