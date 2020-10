Advent u Križevcima ove godine u novom ruhu, korištenje klizališta neće se naplaćivati

U srijedu 28. listopada 2020. godine gradonačelnik Mario Rajn je ispred Grada Križevaca potpisao Ugovor o najmu klizališta za potrebe organizacije događanja ‘Večeri klizanja & kuhanog vina’ i aktivnosti u sklopu projekta ‘Cross-border wine routes 2’ s tvrtkom Wonderland Factory j.d.o.o. temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.

Naime, u okviru projekta ‘Cross-border wine routes 2’ ove će godine manifestacija ”Advent u Križevcima” biti u znaku promocije vinskih cesta Križevci-Kalnik-Orehovec i Villány-Siklós, gdje će se predstaviti nova zimska događanja pod nazivom ‘Večeri klizanja & kuhanog vina’ s bogatim programom u trajanju od mjesec dana i organizacijom raznih aktivnosti, uz pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19.

Ugovorom je obuhvaćen najam klizališta u razdoblju od 04.12.2020. do 07.01.2021. godine, a ugovoreno dnevno radno vrijeme klizališta je od ponedjeljka do četvrtka te u nedjelju od 10,00 do 22,00 sata te petkom i subotom od 10,00 do 23,00 sata. Klizalište s pratećim sadržajima bit će postavljeno na Trgu J. J. Strossmayera u Križevcima.

Budući da su financijska sredstva za najam klizališta osigurana EU projektom ”Cross-border wine routes 2”, korištenje klizališta se neće naplaćivati posjetiteljima – ukoliko posjetitelji žele klizati koristeći svoje klizaljke koje su ponijeli sa sobom, mogu to učiniti bez plaćanja naknade za klizanje, odnosno korištenje klizališta.

Posjetitelji koji nemaju svoje klizaljke moći će ih unajmiti uz naknadu od izvršitelja usluge tvrtke Wonderland Factory j.d.o.o. koja se ugovorom obvezala za iznajmljivanje osigurati količinu od najmanje 150 pari klizaljki te raspon brojeva najmanje od broja 26 do broja 47.

Program ‘Večeri klizanja & kuhanog vina’ sastoji se od raznih događanja eno-gastro tematike s ciljem promocije vina, ali i drugih proizvoda vinskih cesta Križevci-Kalnik-Orehovec i Villány-Siklós, a detaljnije će biti predstavljen tijekom studenoga.