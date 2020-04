Križevčani izvrsno prihvatili inicijativu za promociju lokalnih proizvoda

Tri tjedna nakon početka rada inicijative Zdravo Križevci, odaziv domaćih proizvođača i stanovnika Križevaca i okolice je odličan, a planiraju se poduzeti i daljnji koraci.

„Izuzetno smo zadovoljni s pozitivnom energijom i načinom na koji je inicijativa prihvaćena. Pred tri tjedna krenuli smo s objavom kontakta 17 OPG-ova na web stranici www.zdravokrizevci.hr, a sada ih je već više od 50. I dalje na dnevnoj razini primamo prijave malih proizvođača koji se priključuju našoj novoj platformi. Dnevno više od 250 potencijalnih kupaca pretražuje proizvođače i potrebne proizvode putem web stranice. Super je što je većina proizvođača spremna isporučiti košare sa zdravim proizvodima na kućni prag što je usklađeno s trenutnim preporukama. Proizvođače najviše promoviramo putem Facebook fan stranice i dio njih nam je javio kako im se u razdoblju objava prilično povećala prodaja, a za sada su nešto više „profitirali“ proizvođači koji imaju širu paletu proizvoda i povrća i nalaze se bliže centru grada. Pred nama je jako puno posla u kojem želimo dodatno poboljšati distribuciju lokalnih proizvoda, a uz ovakvu podršku Križevčana, siguran sam da ćemo uspjeti ostvariti planirano te ne samo u kratkom roku, pomoći malim proizvođačima križevačkog kraja.” Danijel Šaško, dogradonačelnik Križevaca.

Podsjetimo, ideja inicijative Zdravo Križevci je okupiti sve lokalne proizvođače domaćih proizvoda, razviti svjesnost o prednostima kupovine lokalnih proizvoda kod Križevčana i Križevčanki i posljedično, kupovinom lokalnih proizvoda napraviti pozitivan gospodarski učinak na lokalnu zajednicu te na zdravlje svakog pojedinca.

Na web stranici inicijative za sada su se predstavili proizvođači od kojih možete kupiti (ili ćete moći kupiti kroz par mjeseci kada dozrije voće i završi proizvodnja za ovu sezonu): med, batat, maline, kupine, vino, džemove, sir, vrhnje, salatu, lješnjake, čajeve, cvijeće, presadnice, rajčicu i drugo sezonsko povrće, jabuke i mnogo toga drugog. U Facebook grupi Zdravo Križevci oglasnik je moguće samostalno objavljivati te direktno mogu komunicirati kupci i proizvođači.

Sve dodatne informacije možete saznati pozivom na 048/628-945 od ponedjeljka do petka od 8 do 16, non stop putem Facebook inboxa ili na mail zdravo@krizevci.hr

Pozitivno utječite na svoje zdravlje i lokalnu zajednicu i kupujte od domaćih malih proizvođača.