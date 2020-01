Održana sjednica Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici

U prostorijama Županijske uprave u srijedu, 29.siječnja održana je sjednica Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije. Sjednicu je otvorio i vodio župan Darko Koren, ujedno i predsjednik Vijeća, a prisustvovali su i zamjenik župana Ratimir Ljubić koji je na sjednici potvrđen za zamjenika predsjednika Vijeća, pročelnice županijskih upravnih tijela Željka Koluder-Vlahinja i Ana Mušlek, potpredsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić te ostali članovi Vijeća.

Župan je uvodno izrazio zadovoljstvo što se Vijeće sastalo kako bi raspravilo o sigurnosti na području Koprivničko-križevačke županije, napomenuvši kako podatci pokazuju da je stanje sigurnosti dobro te da se može konstatirati kako stanovnici županije imaju punu podršku svih relevantnih službi, institucija i ustanova po svim pitanjima koji se tiču brige i zaštite za njihovu zdravstvenu, socijalnu i opću sigurnost.

Načelnik Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije Vjekoslav Štimac potom je članove izvijestio o stanju sigurnosti PU Koprivničko-križevačke za 2019.godinu kazavši kako je zamjetan pad u broju prekršaja javnog reda i mira te u broju prometnih nesreća. „Treću godinu za redom smo u padu po broju prometnih nesreća sa smrtnim ishodom. U 2017. godini je bilo 13 poginulih, godinu nakon toga sedam poginulih, a prošle godine smo imali šest poginulih osoba. Valja napomenuti kako smo među pet Policijskih uprava u Hrvatskoj koja ima takve brojke, unutar okvira koji je naveden u ciljevima Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa“, kazao je Štimac te dodao kako je u području kriminaliteta zabilježeno 1300 kaznenih djela, istaknuvši da je policija otkrila počinitelje djela u čak 86,9 posto slučajeva u čemu je u samom vrhu u Hrvatskoj.

„Živimo u sigurnoj županiji u kojoj u protekloj godini nisu zabilježeni slučajevi teški oblici kaznenih djela ubojstava i pljački. Policijski službenici rade odlično svoj posao i stanovnici mogu biti mirni“, zaključio je Štimac.

Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju u uredu načelnika PU koprivničko-križevačke predstavila je provedene aktivnosti te nove programe prevencije kriminaliteta na području županije. „Odrađeno je 5000 raznih preventivnih aktivnosti u javnim prostorima, vrtićima, školama i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama uz potporu Županije, udruga i svih drugih institucija s kojima surađujemo. Kroz projekte, edukacije i radionice upozoravali smo na važnost sprječavanja konzumacije alkohola i opojnih droga, vršnjačko nasilje te sigurnosti na internetu što je danas vrlo bitna tema s obzirom da djeca veliku većinu vremena provode u virtualnom svijetu. Pripremili smo i novi projekt u kojem se bavimo pravom žrtava,a veliku potporu nam je tu pružila i križevačka HERA s kojom odlično surađujemo“, naglasila je Gregurović.

Župan je dodao kako roditelji moraju biti svjesniji problema koji se događaju u digitalnom svijetu današnjice te više voditi računa o sigurnosti svoje djece.

„Moderni alati komunikacije su donijeli mnogo dobra, ali isto tako i opasnosti koje se povećavaju napretkom tehnologije, posebno po pitanju sigurnosti naše djece koja često nisu svjesna svih opasnosti. Činjenica je da roditelji možda teže prate tehnološki razvoj koja podiže razinu informatičke pismenosti, no isto tako često idu i linijom manjeg otpora pa djeci dopuštaju prekomjernu upotrebu tehnologije iako ona nisu na dovoljnoj razini zrelosti da bi je koristila. To potvrđuju i stručnjaci, psiholozi i psihijatri koji upozoravaju na sve veći problem i ovisnosti o virtualnom svijetu i tehnologijama koje se javljaju kod vrlo mladih ljudi. Svi toga moramo biti svjesni i jasno na to upozoravati“, napomenuo je župan.

U raspravu se uključila i predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić koja je također kazala da treba poraditi na unaprjeđenju zakonskih rješenja zaštite, posebice djece i žena te razvijati više programa prevencije koji za cilj imaju stvaranje zdrave okoline i društva.

Na sjednici su raspravljeni i zaključci sa održanih sastanaka Vijeća za prevenciju na temu konzumiranja prava i obaveza u sustavu socijalne skrbi, a koji se tiču romske nacionalne manjine. Kako je pojasnio načelnik Štimac, načelnici općina Drnje, Peteranec, Đelekovec, Legrad, Hlebine, Koprivnički Ivanec, Novigrad Podravski, Koprivnički Bregi i Rasinja pokrenuli su inicijativu te donijeli zajednički zaključak u kojem su apostrofirali neke od poteškoća s kojima se susreću zbog kršenja propisanih odredaba i normi u sustavu socijalne skrbi.

Nakon konstruktivne rasprave i detektiranja ključnih problemskih područja članovi su se složili kako je potrebno pronaći model koji će garantirani potpunu socijalnu integraciju u čemu je naglasak na suradnji svih institucija, posebice obrazovnih ustanova koje imaju veliki zadatak u formiranju osnovnih temelja za daljnji razvoj romske zajednice. Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Koprivnica Danijel Rušak zaključno je kazao kako se po pitanju konzumacije prava nastoji regulirati i smanjiti neracionalna potrošnja dobivene socijalne pomoći te kako po tom pitanju Centar provodi mjere nadzora, pohvalivši pri tome suradnju s jedinicama lokalne samouprave koje pružaju korisne informacije.

Sjednica je završila uz zaključak kako sve sastavnice društva trebaju raditi na poboljšanju i stvaranju uvjeta koje će generirati opće dobro čime će i razina sigurnosti biti kategorija o kojoj se neće trebati dodatno raspravljati, već će ona biti sama po sebi dio standarda koji je u Koprivničko-križevačkoj županiji već na zavidnoj razini.