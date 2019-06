Počeo novi ciklus besplatne informatičke edukacije

U Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci, započeo je drugi ciklus informatičke edukacije s ciljem podizanja konkurentnosti lokalnog stanovništva i to kroz suradnju s tvrtkom Codel d.o.o.

Gradonačelnik je u srijedu, 12.lipnja, obišao polaznike edukacije te im je tom prilikom rekao kako im čestita na prilici koju su prepoznali te se žele profesionalno razvijati u ovom smjeru, usvajajući nova znanja i vještine. Za besplatnim usavršavanjem za C programere i derivate C programskog sadržaja (java, C++, IOT i PLC) interes su iskazala 23 polaznika kojima su podijeljeni i ugovori u svrhu definiranja međusobnih odnosa između polaznika i Grada.