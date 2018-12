Koncertno događanje u spomen na Darka Kučinu u Klubu kulture

U spomen na dugogodišnjeg prijatelja Darka Kučinu udruga K.V.A.R.K. u suradnji s Darkovim prijateljima organizira koncertno događanje – Svirka za Darkov rođendan. Koncert će se održati 21.12.2018. godine u 21 sat u Klubu kulture. Darko bi 22.12.2018. godine napunio pedeset godina. Svi koji smo znali za ideju rođendanske svirke rekli smo da mu bar tu želju možemo ispuniti i ispunjavamo je u suradnji s Udrugom K.V.A.R.K.

Na svirci će nastupiti:

Romana Orešnik – križevačka kantautorica sa zagrebačkom adresom

Dead City 5 – lička rokaona iz Gospića

Rock Sirena – rock’n’roll po uzoru na AC/DC i Motorhead (ZG)

DJ Robert Radamant – vraća zvuke dobre alternativne glazbe 80-ih i 90-ih

“Negdje u proljeće jedne nedjelje 2018. godine sretoh u „Art-u“ Darca, bio je tu i Branimir. Njih dvojica bi obično nedjeljom tu pili kavu; odmah bi bacili par zezalica i šala. U jednom trenu smo prešli na priču o našim godinama, rođendanima i proslavama rođendana. Darko se našalio kako će ove godine napuniti pedesetu, pa bi to zaista trebalo proslaviti. Na kraju smo došli do toga da bi bilo odlično napraviti svirku u Klubu kulture povodom Darkovog rođendana. Učinilo nam se to odličnom idejom i u kontaktu s Udrugom K.V.A.R.K. ideja je potvrđena i stavljena u program. Poslije bi se nekoliko puta sreli, Darko je sve više bio oduševljen tom idejom i događajem; dogovoreni su i neki bendovi…

Nažalost Darko je iznenada preminuo 12.7.2018. godine; šok, velika tuga i gubitak za njegove bližnje, prijatelje i sve koji su poznavali tog izvanrednog čovjeka. Darko je u mnogima ostavio trag dobre osobe koja je uvijek bila spremna pomoći; bio je jedan od nenametljivih i pozitivnih likova ovoga grada. Volio je život, ljude, naročito povijest, umjetnost i glazbu. Zvali bi ga ponekad Darko Darker, ali samo zbog stila oblačenja i glazbe koju je volio; njegova osobnost je svijetla.

Često bih sa njim i frendom Mićom u svojim mlađim godinama odlazio na koncerte i to su bili nezaboravni događaji. Darka ću pamtiti kao dugogodišnjeg prijatelja; i to prijatelja na kojeg sam se uvijek mogao osloniti, i u mlađim danima „ludovanja“ i kasnije kad nas je život opleo i porazbacao na razne strane. Volio bih ga sresti u vlaku, kada bi se vraćao ili išao na posao u Zagreb, uvijek bi bio nasmijan i dobre volje bez obzira na sav napor i nevolje takvog života. Rado bi se tada prisjećali odlazaka na koncerte, pričali o umjetnosti, pao bi koji politički komentar. Sretali bi se u Klubu kulture čije je programe posjećivao i uživao u njima.

Zahvalan sam mu što mi je pomagao u mojim izložbenim projektima svojim odličnim dizajnom kataloga. Mnogi mu mogu biti zahvalni i zahvalni su mu na prijateljstvu i ljudskosti. Tako da je osjećaj gubitka takvog prijatelja još veći.

Darko bi 22.12.2018. napunio pedeset godina.”

Saša Živković