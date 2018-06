U Križevcima kreće „Robin ljetno kino“

Grad Križevci ovoga ljeta organizira kino na otvorenom s osam atraktivnih filmskih naslova i kino hitova novijeg datuma. Svakoga petka, s iznimkama 27. srpnja i 3. kolovoza, besplatne filmske projekcije održat će se na Nemčićevom trgu s početkom u 21:15 h.

Robin ljetno kino kreće u petak, 29. lipnja otvara posljednje u nizu remek-djela uglednog američkog redatelja Quentina Tarantina – Mrska osmorka (The Hateful Eight). Napetu western priču predvode Samuel L. Jackson i Kurt Russell, a slijede ih Tim Roth, Michael Madsen, Channing Tatum i, za tu ulogu nominirana za Oscara i Zlatni globus, Jennifer Jason Leigh. Ennio Morricone za ovaj je film osvojio Oscara, Zlatni globus i BAFTA nagradu za najbolju glazbu, a uz akademijinu nominaciju za najbolju žensku sporednu ulogu, film je nominiran i u kategoriji najbolje kinematografije. Višestruko nagrađivani redatelj Quentin Tarantino za ovaj je film nominiran za Zlatni globus za najbolji scenarij, a cijeli glumački ansambl za svoje je izvedbe osvojio Hollywood Film nagradu.

Radnja ovog filma s impresivnom glumačkom ekipom smještena je desetak godina nakon Građanskog rata i prati dogodovštine bivšeg vojnika Unije blokiranog mećavom u malom gradiću u Coloradu koji upoznaje lovca na glave i njegovu zatvorenicu te još petero ubojitih stranaca koji će se zajedno naći u zabačenom prenoćištu razmjenjujući briljantne dijaloge, opakost, oružje i krv.

Kroz osam ponuđenih filmova, građani će ovoga ljeta na velikom platnu moći uživati u blockbusterima, komedijama, „oscarovcima“ i ovogodišnjem animiranom kino hitu te gledati, osim već navedenih hollywoodskih zvijezda, Ryana Reynoldsa, Kate Winslet, Ryana Goslinga, Nicole Kidman, Juliju Roberts i mnoge druge.

Robin ljetno kino Grad Križevci organizira pod sponzorstvom Robin trgovina, a tehničku podršku pružaju udruge K.V.A.R.K i P.O.I.N.T.

U slučaju lošeg vremena, projekcije će se održati u Kinu Kalnik.

Raspored projekcija:

29. lipnja – Mrska osmorka (The Hateful Eight)

06. srpnja – Čuvaj me s leđa (The Hitman’s Bodyguard)

13. srpnja – Krojačica (The Dressmaker)

20. srpnja – Mali Bigfoot (The Son of a Big Foot)

10. kolovoza – Lav (Lion)

17. kolovoza – Dobri momci (The Nice Guys)

24. kolovoza – Čudo (Wonder)

31. kolovoza – La la Land