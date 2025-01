Izložba o 80 godina križevačke Glazbene škole središnje događanje Noći muzeja

Središnje događanje ovogodišnje Noći muzeja u Križevcima bit će otvorenje izložbe o 80 godina Glazbene škole Alberta Štrige. Premda je glazbeno školstvo u Križevcima počelo i prije utemeljenja Škole 1945. godine, sa Školom počinje dostupnost kontinuiranog javnog glazbenog obrazovanja. U svojih se osam desetljeća Glazbena škola Alberta Štrige prometnula među najbolje u Hrvatskoj, s visokim udjelom nagrađivanih učenika ili učenika koji nastavljaju svoje glazbeno školovanje na najvišem stupnju.

Pored toga, svojim je radom postala jedan od nosećih stupova glazbenog i društvenog života grada i mnogim Križevčanima obilježila dio odrastanja. Autorice izložbe su Branka Špoljar i Jelka Vukobratović, a otvorenje je u petak 31. siječnja u 18:30 u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja na Nemčićevom trgu.

Glazbeni program počet će od 18 sati, dok će nakon samog otvorenja izložbe, sve zainteresirane posjetitelje kroz postav stručno provesti Tomislav Bužić. Izložba ostaje otvorena do 15. veljače, svaki radni dan od 10 do 13 sati, subota od 10 do 12 sati, nedjeljom, praznikom i blagdanom je zatvoreno.