Gimnazija povodom smrti Josipa Šikića: Kao ravnatelj, isticao se svojim humanim pristupom svakom djelatniku i učeniku

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga oprašta se od svog najdugovječnijeg ravnatelja, Josipa Šikića koji će biti pokopan sutra, u petak 17. siječnja u 14:30 na Gradskom groblju u Križevcima. Prenosimo riječi njegovog nasljednika, ravnatelja Ivana Peklića.

Nakon duge i teške bolesti napustio nas je Josip Šikić (Šike). Profesor Šikić rođen je u Križevcima 8. veljače 1948. Osnovnu školu kao i Gimnaziju završio je u Križevcima.

Prirodoslovno-matematički fakultet upisao je u Zagrebu i to grupe Matematiku i Fiziku. Kao apsolvent fakulteta od 1971. radio je kao nastavnik matematike i fizike na križevačkoj Gimnaziji gdje je i nakon diplome 1974. nastavio raditi do umirovljenja 2013. Godine 1988. imenovan je ravnateljem Centra za usmjereno obrazovanje, a nakon osnivanja Gimnazije 1993. postaje njen ravnatelj. Profesor Šikić je najdugovječniji ravnatelj s punih 26 godina provedenih na toj funkciji. Kao ravnatelj, isticao se svojim humanim pristupom svakom djelatniku i učeniku. Uvijek se brinuo o uređenju škole, njezinog okoliša te o uređenju i gradnji sportskih igrališta. Profesor Šikić bio je poznati sportski djelatnik u gradu Križevcima. Od 1994. do 2021. bio je predsjednik Košarkaškog kluba Radnik, a do 2018. i predsjednik Zajednice sportskih udruga u Križevcima.

U mladosti je trenirao atletiku i košarku. Njegova predanost sportu i briga za mlade bila je cjeloživotna. Djelatnici Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga i ravnatelj dr. sc. Ivan Peklić kao njegov nasljednik, izražavaju iskrenu sućut obitelji.