Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1487

Atraktivni primjerci meteorita na izložbi u Križevcima 19. srpnja 2024. godine, uz predavanje vlasnika Domjana Svilkovića (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo treći od četiri dijela trećeg predavanja na Danima meteorita Križevci koje je 19. srpnja održao Domjan Svilković, profesor fizike iz Zagreba, nakon otvorenja izložbe svoje privatne zbirke meteorita u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima. U ovom nastavku predavač nastavlja govoriti o vrstama meteorita, posebno o meteoritima koji potječu s Mjeseca i s Marsa. Predavanje i izložba pod naslovom Meteoriti – dotaknite svemir! održani su u organizaciji Astronomskog društva Perzeidi i Gradske knjižnice “Franjo Marković”.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Loši momci: 11. epizoda: Osvit mraka Aarona Blabeya, u kutku za mlade Enola Holmes 1: Slučaj nestalog markiza Serene Blasco, na odjelu beletristike Adeline: Opsesija H. D. Carlton, a na stručno-znanstvenom odjelu Je li ovo knjiga? Angusa Phillipsa i Mihe Kovača.



Na današnji datum rođeni su Pavao Štoos, Carl Gustav Jacob Jacobi i Ada Lovelace, Ivo Andrić dobio je Nobelovu nagradu za književnost, proglašena je Opća deklaracija o pravima čovjeka, sklopljen je Novosadski dogovor, objavljeno je prvo izdanje Encyclopædije Britannice, usvojen je metar kao jedinica mjere za duljinu, umrli su Ante Kuzmanić, Ante Kovačić, Alfred Nobel, Franjo Tuđman, Paolo Uccello, Thomas Johann Seebeck, Crveni Oblak i Luigi Pirandello.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi “Miris svježe nacijepanih drva”, filmu “Čovjek koji nije mogao šutjeti” i 35. Krležinim danima. Najavljujemo i nekoliko događaja iz kulture u Križevcima i u Koprivnici ovaj tjedan.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo meteoroid iznad Sibira prošloga utorka, novu (još jednu) odgodu misije Artemis, pomrčinu Sunca “na zahtjev”, raketu Vega C, minijaturne crne rupe i Jupiter u opoziciji.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Tarquinija Merule, Césara Francka, Srećka Albinija, Olivier Messiaena, Alexandera Couragea, Boba Dylana, Matta Collinsa, to jest Karla Metikoša, te grupa Queen i U2.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1487 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 10. prosinca od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/