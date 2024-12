Ravnateljica vrtića Nataša Batković: Nije točno da sam predložila da se uključi svu neupisanu djecu u sve skupine

Ravnateljica Dječjeg vrtića Križevci Nataša Batković nije inicirala upis sve djece s liste čekanja niti je najavila da će za to izraditi plan upisa, dokument na koji moraju dati suglasnost gradski vijećnici. Potvrdila nam je to nakon što je na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća upravo u nju upirano prstom kao u glavnog krivca za stanje u vrtiću. Odgovornost je na nju svalio predsjednik Upravnog vijeća vrtića Mario Martinčević, u izvješću koje su od njega tražili oporbeni vijećnici i zbog tog zahtijevali sjednicu. Martinčevića na sjednici nije bilo, a vijećnicima je njegovo objašnjenje situacije pročitao Danijel Šaško.

Rekao je da je ravnateljica Batković gradonačelniku Rajnu najavila mogućnost dodatnog upisa „velikog dijela neupisane djece“, što je on navodno pozdravio i predložio da se raspiše natječaj za još odgojitelja. Međutim, ravnateljica kaže da je njen prijedlog bio da se primi ukupno 18 djece u tri jasličke skupine i da se zbog toga zadrže u radnom odnosu tri odgojiteljice koje su bile zaposlene na određeno, tri kvalitetne i odgovorne odgojiteljice djece rane i predškolske dobi koje bi nastavile s radom kao treći odgojitelji u postojećim skupinama, što je u praksi česta pojava.

„Nije točno da sam predložila da se uključi svu neupisanu djecu u sve skupine! Žao mi je da se sad govori drukčije, no trudila sam se objasniti da postoji Državni pedagoški standard koji smo obavezni poštivati. Koliko imam saznanja, djeca će biti smještena u dvorani“, odgovara Batković. Je li onda predložila da će izraditi plan upisa, što je također Martinčević napisao, a Šaško pročitao na sjednici?

„ U vrtiću nema uvjeta za upis sve te djece s liste čekanja, ali se usprkos tome inzistiralo na dodatnim upisima“, odgovara ravnateljica Batković. Upravno vijeće kao upravljačko tijelo vrtića donosi odluke, dok ravnatelj sudjeluje u radu vijeća, ali na sjednicama nema pravo odlučivanja.

„Na sjednicama se raspravljalo o dodatnim upisima kao alternativnom rješenju za roditelje čija bi djeca početkom iduće godine trebala krenuti u podružnicu Dječjeg vrtića Križevci, odnosno u prostor sadašnje stomatološke poliklinike, bez dodatnih intervencija u sadašnjem prostoru vrtića, u smislu prenamjene prostora, i da bi to bilo privremeno rješenje“, kaže.

U zapisnicima sa sjednica tog vijeća, koje nam je vrtić dostavio tek nakon prijave povjereniku za informiranje na temelju prava na pristup informacijama, plan upisa se ne spominje. Prema zapisnicima koje je potpisao Mario Martinčević, ravnateljica Batković na sjednicama nije ni bila! Ništa nije rekla ni predložila, a prema izvješću koje je podnio gradskim vijećnicima, plan upisa nije napravila.

Kako je onda, na čiji prijedlog i na temelju kojeg plana, Upravno vijeće 21. srpnja donijelo odluku za naknadan upis djece s liste čekanja? Predstavnica odgojitelja tražila je tad obrazloženje i točan broj djece koja će se upisati po skupinama i u koje skupine, ali odgovor nije dobila. Isti dan odlučili su raspisati natječaj za osam odgojitelja, pozivajući se na Pravilnik o upisu u kojem izričito piše da se djeca u vrtić upisuju prema Planu upisa, a takvog plana za dodatan upis nije bilo i još uvijek ga nema.

I dva mjeseca kasnije, na sjednici 27. rujna, Martinčević je, piše u zapisniku, izjavio da se odgojitelje zapošljava na temelju „plana upisa dodatnog broja djece“. Kojeg plana i tko ga je napravio, budući da ravnateljica Batković nije? Plan upisa nije donijelo ni Upravno vijeće, a na njega svoj amen nije dalo ni Gradsko vijeće. Na te je „detalje“ netko zaboravio, a ipak se bez plana, bez uređenog prostora i bez odobrenog novog programa roditeljima obećavao upis.

Na sve te „detalje“ upozoravala je ravnateljica Batković jer to nije proces koji traje od danas do sutra, no „predloženo“ joj je, doznajemo, da se sama povuče s ravnateljske pozicije. „U neku ruku sam očekivala da će se odgovornost na mene prebaciti. Ipak me neugodno iznenadilo ono što je na sjednici Gradskog vijeća bilo izjavljeno i što je gospodin Šaško pročitao“, poručila je ravnateljica Dječjeg vrtića Križevci Nataša Batković, kojoj mandat traje do 2029. godine.