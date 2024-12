Drugi pokušaj za igralište s umjetnom travom – Ministarstvo odobrilo 300 tisuća eura

Ministarstva turizma i sporta odobrilo je Križevcima 300 tisuća eura za izgradnju igrališta za nogomet s umjetnom travom, na javnom pozivu koji je bio namijenjen jedinicama lokalne samouprave da dostave projektne prijedloge sa zahtjevom za sufinanciranje troškova izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportske infrastrukture. Ovo nije prvi put da su Križevci dobili novac za igralište s umjetnom travom jer je lani Hrvatski nogometni savez nudio također 300 tisuća eura za takvo igralište, no novac se tad nije iskoristio. Taj se travnjak trebao urediti kao novo pomoćno igralište sjeverno od bazena, a sad će se, najavljuju iz Grada, umjetna trava postaviti na glavnom terenu.

“Ovim projektom na Gradskom stadionu u Križevcima uklonit će se dosadašnja loša travnata podloga i uspostaviti teren s umjetnom travom što će igračima Nogometnog kluba „Radnik-Križevci“ i brojnoj djeci koja tamo treniraju omogućiti bolje uvjete za rad“, priopćili su iz gradonačelnikovog ureda.

Iz kluba pozdravljaju namjeru da se napokon uredi travnjak na glavnom terenu, nadaju se da je ovo prvi korak prema konačnom rješavanju velikog problema s igralištem. No novac koji je odobrilo Ministarstvo neće biti dovoljan za uređenje igrališta na kojem se mora iznova napraviti drenaža, pripremiti podloga i sve druge potrebne radnje prije polaganja umjetne trave. Radi se o ulaganju, uvjeravaju nas upućeni, od najmanje pola milijuna eura. Sve to morat će se raditi preko nove atletske tartan staze, a nogometaši se nadaju da će radovi završiti do početka nove sezone sljedećeg ljeta.