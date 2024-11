Aktivni košarkaš i profesor kineziologije Ivan Svoboda doktorirao na kvantitativnoj analizi šuta

U utorak, 19. studenoga 2024. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad javno je obranio polaznik poslijediplomskog doktorskog studija Kineziologija Ivan Svoboda iz Križevaca, najbolji strijelac i kapetan Košarkaškog kluba “Radnik” Križevci te profesor kineziologije u Srednjoj gospodarskoj školi Križevci.

37-godišnji Svoboda temu doktorske disertacije “Definiranje kvantitativnih kriterija dviju tehnika šutiranja u košarci” obranio je pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Bojan Matković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet; prof. dr. sc. Siniša Kovač, Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog vježbanja; prof. dr. sc. Nenad Marelić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet; prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.

Sažetak rada: Skok šut predstavlja jedan od najčešćih načina šutiranja u košarci. Glavna karakteristika ovog elementa je ta što omogućuje upućivanje lopte prema košu s većih udaljenosti i preko obrambenih igrača. Ovaj element postao je još značajniji otkako se u pravila košarkaške igre uvela linija iza koje ubačaj vrijedi tri poena. Zbog svoje kompleksnosti i motoričke zahtjevnosti, ovaj element vrlo često ne mogu pravilno izvoditi neki košarkaši mlađih dobnih kategorija. U praksi, često ti igrači prerano počinju koristiti skok šut kao tehniku šutiranja. Navedeno nije poželjno jer se u tom slučaju element izvodi uz devijacije, što kasnije može biti teško ispraviti te može imati loše posljedice u razvoju tehnike mladog sportaša. Oni iz spomenutih razloga prilikom šutiranja koriste drugu tehniku – šut jednom rukom s grudiju iz mjesta. Spomenuta tehnika šutiranja biomehanički je najbliža izvedbi skok šuta te njeno usvajanje kasnije omogućuje lakši prelazak na tehniku skok šuta, koji je postao univerzalna i općeprihvaćena tehnika šutiranja. Upravo te dvije tehnike šutiranja, skok šut te šut jednom rukom s grudiju iz mjesta te razlike između njih glavni su predmet ovog istraživanja. U ovom istraživanju sudjelovalo je 29 mladih košarkaša kadetskog uzrasta (15-17 godina). Svaki od ispitanika izveo je šest šuteva iza linije tri poena i to na način kako inače šutiraju, bez ikakve sugestije mjeritelja. Prvi korak bila je podjela ispitanika u dvije skupine – jednu su činili ispitanici koji izvode skok šut, a drugu ispitanici koji šutiraju jednom rukom s grudiju iz mjesta. Podjela je napravljena tako da je tim od pet košarkaških stručnjaka procijenio način šutiranja svakog od ispitanika. Uz to, ispitanici su bili podvrgnuti testovima procjene razine motoričkih sposobnosti te mjerenju antropometrijskih karakteristika. Cilj ovog istraživanja je točno definirati kinematički obrazac skok šuta i šuta jednom rukom s grudiju iz mjesta te utvrditi postoji li između dvije skupine ispitanika značajna razlika u razini motoričkih sposobnosti te antropometrijskih karakteristika. Dobiveni rezultati mogu upućivati na to da su upravo to faktori koji determiniraju mogućnosti izvođenja jedne od spomenute dvije tehnike šutiranja.

Ivan Svoboda rođen je 1987. godine u Zadru. Oženjen, otac dvoje djece. Osnovnu školu (Osnovna škola Ljudevita Modeca) te Opću gimnaziju (Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga) završio je u Križevcima. Kineziološki fakultet u Zagrebu upisao je 2005. godine te je na istome diplomirao (smjer: Kineziološka rekreacija) 9. srpnja 2012. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Knjaza obranivši diplomski rad pod naslovom “Moguća taktička rješenja u završnicama košarkaških utakmica”. Doktorski studij na Kineziološkom fakultetu upisao je 2015. godine. Od tada sudjelovao je na nekoliko konferencija te je autor i koautor nekoliko znanstvenih i stručnih radova objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2014. radi kao nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture u Srednjoj gospodarskoj školi u Križevcima.

Od sedme godine pa sve do danas aktivan je košarkaš. Dugi niz godina nastupa za više klubova hrvatske Premijer lige, prije zaposlenja profesionalno, a nakon toga poluprofesionalno. Aktivan je i u 3×3 košarci, gdje je 2022. postao prvak Hrvatske, 2023. viceprvak, a 2024. osvojio brončanu medalju. Trenerskim poslom bavi se od 2014. godine u matičnom klubu KK Radnik iz Križevaca. Bio je uključen u više programa državnih reprezentacija kao trener U-14 i U-16 reprezentacija. Kao izbornik U-23 reprezentacije u 3×3 košarci osvojio je srebrnu medalju sa muškom te brončanu medalju sa ženskom selekcijom na Mediteranskim igrama na pijesku u Heraklionu (Grčka) 2023. godine.

