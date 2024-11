[FOTO] Pužek sačuvao bod Križevčanima

Uzbudljiva je bila završnica današnjeg ogleda 11. kola 1. HRL Sjever između domaćeg KTC-a i Zaprešića. Pobjeda je mogla otići na jednu ili drugu stranu, a na kraju obje momčadi mogu biti zadovoljne bodom, premda će gosti više žaliti za propuštenom prigodom jer su na isteku vremena imali sedmerac (Godeč) za pobjedu. Imali jesu, ali ga nisu realizirali, odnosno Stjepan Pužek je sjajnom obranom sačuvao bod Križevčanima.

KTC je na poluvremenu vodio 15:14, imao je i tri pogotka prednosti u prvom dijelu, Vranić zapucao i veliku prigodu za plus 4, ali su Zaprešićani u drugom poluvremenu vodili i dva pogotka razlike i to pred kraj utakmice u 56. minuti 28:30. Uzvratili su naši rukometaši preko Vranića, Markovića i Brauta za vodstvo 31:30 u 59. minuti. Zajec je na početku 60. minute isključen, Jelovčić je poravnao na 31:31. KTC je imao napad, Vinkovićev udarac obranio je Meter i ostalo je još sedam sekundi do kraja. Sedmerac u posljednjoj sekundi za goste. Godeč puca, Pužek brani. 31:31 na semaforu. Treći bod KTC-a u prvenstvu, a i u sljedećem kolu bit će domaćini Rudaru 2 iz samoborskih Ruda.

KTC: Haman, Marković 5, Vinković 6 (2), Braut 6, Zajec 3, Harča, Vranić 9, Pužek, Borota 1, Celovec 1, Srbljinović. Trener je Dragutin Miklečić, pomoćnik Kristijan Kamenar.