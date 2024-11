Ovaj vikend svi u gostima

Nakon četiri odigrana kola i prošlotjedne pobjede nad momčadi Varaždina, košarkaši Radnika zasjeli su na vrh prvenstvene tablice kao jedina dosad neporažena ekipa. U petom kolu 2. ML Sjever igraju u gostima kod KK Koprivnica koja je trenutačno na začelju tablice. No prije toga danas, u četvrtak, igraju utakmicu sa premijerligašem KK Dubrava u gostima, ekipom koja je trenutačno na sedmom mjestu najvišeg ranga natjecanja.

“Nama su ovakve utakmice veliko iskustvo za dalje. Pravi test gdje najbolje možemo vidjeti gdje smo kao tim i pojedinačno. Za vikend nas očekuje gostovanje regularnog kola lige protiv KK Koprivnice gdje smo veliki favoriti, ali naravno da to treba potvrditi na terenu. Mlađi igrači, kadeti i juniori koji su dio seniorskog tima, bi trebali uzeti više minuta na terenu no obično, ukoliko bude sve prema očekivanjima. Nažalost ostali smo do kraja sezone bez Roka Bolčića, ozbiljnu minutažu je zauzimao i svakako je ovo “udarac”. Želimo mu brz i uspješan oporavak, a mi sa ovim “brodom plovimo” do polusezone sigurno i onda ćemo podvući, te reagirati ako je potrebno i moguće unutar rostera“, poručio je tajnik kluba Tomislav Maslić.

Nogometaši NK Radnika Križevci pak u 12. kolu SuperSport Druge NL sutra, u petak 10. studenog, gostuju kod Hrvatskog dragovoljca i nadaju se trećoj uzastopnoj pobjedi. Radnik je trenutačno sedmi, šest bodova iza vodeće Mladosti iz Ždralova, dok je Dragovoljac dvanaesti, bez ijedne pobjede na domaćem terenu.

“Do sada su puno bolje igrali u gostima nego kod kuće, pa se nadam da neće ni protiv nas biti dobri doma. Očekujem naš nastavak pozitivnog niza, iako sigurno neće biti lako. Atmosfera je odlična, vraćaju nam se Medić i Gogić, koji su imali tri žuta kartona, tako da smo kompletni i idemo u utakmicu s puno samopouzdanja“, najavljuje trener križevačkih nogometaša Damir Milinović.

Pred rukometašicama Radnika je zahtjevan vikend opet u gostima, a neke igračice igrat će i tri utakmice. Osmo kolo 2. HRL Sjever igraju u nedjelju 10. studenog u Vinkovcima. “Očekujemo ravnopravnu igru iako smo u subotu s U15 u Petrijevcima i igramo s Osijekom i Petrijevcima, vraćamo se navečer i opet ujutro putujemo u Vinkovce. Bit će jako naporno za one koje igraju za obje ekipe. Idemo na pobjede u sve tri utakmice“, najavila je trenerica križevačkih rukometašica Marjana Fržović. Na posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv Đurđevca Hana Fržović je ozlijedila palac, no s bandažiranim prstom odigrala je prekjučer i utakmicu u Kupu.

Rukometaši KTC-a će utakmicu 9. kola 1. HRL Sjever protiv Metalca igrati 14. prosinca u Križevcima.