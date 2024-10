[FOTO] Bjelovarčanima susjedski “derbi”

Bjelovarčani su lakše od očekivanog osvojili večeras bodove u Križevcima. Nikakve dramatike nije bilo, KTC-Bjelovar 25:33 pred 150 gledatelja, a na tribinama čak i više poklonika rukometa iz susjednog grada. KTC je koliko-toliko držao korak sa suparnicima u prvom dijelu i donekle u drugom do 41. minute kada je zaostajao tri pogotka, 17:20. No, to je bilo sve od domaćina, u napadu nije išlo, a gosti su znalački kažnjavali svaku grešku i ubrzo pobjegli na deset razlike. U 54. je bilo i 11, 19:30 nakon pogotka Marića iz sedmerca.

Odličan vratar Bjelovara Gigi Rukhadze, a dobro je branio i Tuković. Šimun Marić nezaustavljiv, a pri svršetku su si dali oduška i efektnim cepelinom. Šesti poraz KTC-a u sedam prvenstvenih kola 1. HRL Sjever. Doći će, vjerujemo, i pobjede. Treba imati strpljenja s novim ruhom momčadi koja je prošle dvije sezone igrala u premijerligaškom društvu. Križevčani u sljedećem kolu gostuju u Požegi.

KTC: Haman, Marković 3, Braut 2, Valentaković 4, Zajec 2, Harča 1, Vranić 5, Antolić, Kolić, Pužek, Borota 7, Celovec 1, Srbljinović. Trener: Dragutin Miklečić. BJELOVAR: Rukhadze, J. Čulo 2, Ač 2, Švenda 2, Trninić, Jurjević 5 (1), Šimunović 2, Dubravac 1, Budemac, Saraja 4, Mihailić 5 (1), L. Čulo, Marić 9 (2), Kozić 1, Tuković. Trener: Silvio Ivandija. Sedmerci: KTC 1 (0), Bjelovar 5 (4). Isključenja: KTC 2 minute (Valentaković), Bjelovar 6 minuta (Ač, L. Čulo, Kozić). Igrač utakmice: Šimun Marić.