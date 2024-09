I u Križevcima prosvjed “Prestanite štititi silovatelje i nasilnike”

Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna, Udruga Hera se danas u centru Križevaca pridružila grupi od 14 hrvatskih gradova koji su digli glas protiv sustava i onih koji “štite silovatelje”. Simboličnom javnom akcijom “Prestanite štititi silovatelje i nasilnike” iskazala se solidarnost sa ženama Osijeka, gdje se dogodio slučaj silovanja pacijentice na ginekološkom pregledu, kao i ubojstvo studentice Mihaele Berak koju je lani usmrtio policajac.

Organizatori prosvjeda su čak 44 udruge civilnog društva koje zahtijevaju ostavke ravnatelja KBC-a Osijek Krunoslava Šege, ministra zdravstva Vilija Beroša te odgovornih u Hrvatskoj liječničkoj komori, jer su dopustili da liječnik koji je u veljači ove godine bio nepravomoćno osuđen za silovanje i dalje radi s pacijenticama, sve dok žena koju je pregledao 9. rujna za Novosti nije ispričala da ju je zlostavljao za vrijeme pregleda.

“Do uhićenja je došlo tek nakon medijskih objava i to zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Mislim da je dosta toga da se u Hrvatskoj sve rješava tek kad izađe u medije, mi ovim prosvjedom pozivamo institucije da rade svoj posao“, poručila je Marina Švagelj Jažić iz križevačke udruge Hera. Ovaj slučaj nije izoliran i ukazuje na probleme unutar sustava – institucionalno nasilje nad ženama koje ih dodatno zastrašuje i ponižava u trenucima kada im je potrebna liječnička pomoć. Žene su primorane povjeravati svoje zdravlje i intimu osobama optuženima za teška kaznena djela, nemaju sigurnost, a više ni povjerenje u sustav. Imamo mehanizme, dokumente i zakone koji na papiru osiguravaju prava i zaštitu, no primjena je loša.

“Mi nažalost nemamo standardna postupanja i žene često ne mogu ostvariti ono što im zakoni omogućavaju. Rekla bih i da trenutačno imamo krizu morala, određenu neodgovornost kao društvo. U ovakvim slučajevima tražimo opravdanje i uzrok, a krajnje je vrijeme da se počnemo baviti krivnjom i odgovornošću onoga tko je počinio kazneno djelo“, naglasila je Švagelj Jažić.

Naša županija uspostavila je sigurnu kuću, no to ne znači da problema više nema, složio se župan Darko Koren. “Trudimo se ići koracima kojima je cilj zaštita prava žena i svih onih ugroženih u društvu, kojih nažalost ima puno. Pokretanje sigurne kuće je veliki napredak, no situacija nije idealna i pred nama je još posla“, izjavio je župan. Podršku ženama u borbi protiv nasilja i za prava koja im zakonski pripadaju dale su danas članice Udruge Iris iz Bjelovara, križevački Maslačak, županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Zavod za socijalni rad Križevci, Policijska postaja Križevci, Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija.

Ženske udruge diljem zemlje danas traže transparentnost u sudskim postupcima i javno objavljivanje presuda za nasilje nad ženama. Nema više tolerancije za propuste. Vrijeme je za akciju. Prestanite štititi silovatelje i nasilnike – poručuju organizatorice skupa.